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Kvinder blå Shorts

(49)
Nike One
Nike One Højtaljede Dri-FIT-2-in-1-shorts (7,5 cm) til kvinder
Bestseller
Nike One
Højtaljede Dri-FIT-2-in-1-shorts (7,5 cm) til kvinder
329,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Cykelshorts (7,5 cm) med mellemhøj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro
Cykelshorts (7,5 cm) med mellemhøj talje til kvinder
239,90 kr.
Nike Sportswear
Nike Sportswear Løse shorts med høj talje i letvægtsripstop til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Sportswear
Løse shorts med høj talje i letvægtsripstop til kvinder
379,90 kr.
Nike One
Nike One Dri-FIT-shorts med mellemhøj talje og indershorts (8 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Dri-FIT-shorts med mellemhøj talje og indershorts (8 cm) til kvinder
299,90 kr.
Nike One
Nike One Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Genanvendte materialer
Nike One
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
219,90 kr.
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts (13 cm) med mellemhøj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro 365
Shorts (13 cm) med mellemhøj talje til kvinder
239,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje og lommer til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift
Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje og lommer til kvinder
479,90 kr.
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Nike Zenvy
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
449,90 kr.
NikeCourt Ace Advantage
NikeCourt Ace Advantage Dri-FIT-tennisshorts til kvinder
Genanvendte materialer
NikeCourt Ace Advantage
Dri-FIT-tennisshorts til kvinder
529,90 kr.
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cykelshorts med høj talje til kvinder (7,6 cm)
Genanvendte materialer
Nike Pro Sculpt
Cykelshorts med høj talje til kvinder (7,6 cm)
319,90 kr.
NikeCourt
NikeCourt Dri-FIT-tennisshorts med lommer til kvinder
Genanvendte materialer
NikeCourt
Dri-FIT-tennisshorts med lommer til kvinder
329,90 kr.
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
Nike Sportswear Classic
Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
219,90 kr.
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Tætsiddende Dri-FIT ADV-løbeshorts til kvinder
Genanvendte materialer
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Tætsiddende Dri-FIT ADV-løbeshorts til kvinder
549,90 kr.
NikeSKIMS Stretch Nylon
NikeSKIMS Stretch Nylon Løbeshorts til kvinder
NikeSKIMS Stretch Nylon
Løbeshorts til kvinder
549,90 kr.
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til kvinder
Genanvendte materialer
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til kvinder
399,90 kr.
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Boyshorts med mellemhøj talje og snoretræk til kvinder (5,1 cm)
NikeSKIMS Satin Shine
Boyshorts med mellemhøj talje og snoretræk til kvinder (5,1 cm)
549,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Vævede Dri-FIT-shorts med indershorts (7,5 cm) og mellemhøj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro
Vævede Dri-FIT-shorts med indershorts (7,5 cm) og mellemhøj talje til kvinder
279,90 kr.
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Shorts i french terry med grafik til kvinder
Jordan Brooklyn Fleece
Shorts i french terry med grafik til kvinder
449,90 kr.
Jordan Sport
Jordan Sport Diamond-shorts (10 cm) til kvinder
Lige landet
Jordan Sport
Diamond-shorts (10 cm) til kvinder
379,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT-løbeshorts med mellemhøj talje og indershorts til kvinder (6,5 cm)
Lige landet
Nike Swift
Dri-FIT-løbeshorts med mellemhøj talje og indershorts til kvinder (6,5 cm)
479,90 kr.
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Genanvendte materialer
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
349,90 kr.
Nike Dri-FIT Park 3
Nike Dri-FIT Park 3 Fodboldshorts i maskinstrik til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Dri-FIT Park 3
Fodboldshorts i maskinstrik til kvinder
129,90 kr.
NikeSKIMS Stretch Nylon
NikeSKIMS Stretch Nylon Løbeshorts (13 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
NikeSKIMS Stretch Nylon
Løbeshorts (13 cm) til kvinder
549,90 kr.
WNBA Legends
WNBA Legends Nike Basketball-fleeceshorts
WNBA Legends
Nike Basketball-fleeceshorts
529,90 kr.
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT-løbeshorts med mellemhøj talje og indershorts til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Tempo
Dri-FIT-løbeshorts med mellemhøj talje og indershorts til kvinder
279,90 kr.
Maskinstrikket Nike Sportswear Chill
Maskinstrikket Nike Sportswear Chill Shorts med mellemhøj talje til kvinder
Maskinstrikket Nike Sportswear Chill
Shorts med mellemhøj talje til kvinder
399,90 kr.
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Maskinstrikkede Brazil-shorts til kvinder
Jordan Brooklyn
Maskinstrikkede Brazil-shorts til kvinder
479,90 kr.
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Shorts med grafik til kvinder
Jordan Brooklyn Fleece
Shorts med grafik til kvinder
399,95 kr.
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbeshorts med indershorts (7,5 cm) og mellemhøj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV-løbeshorts med indershorts (7,5 cm) og mellemhøj talje til kvinder
599,90 kr.
Nike Sportswear Chill Poplin
Nike Sportswear Chill Poplin Løse shorts med mellemhøj talje og striber til kvinder
Nike Sportswear Chill Poplin
Løse shorts med mellemhøj talje og striber til kvinder
329,90 kr.
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Home
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til kvinder
Genanvendte materialer
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til kvinder
399,90 kr.
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Løse, skræddersyede shorts med mellemhøj talje til kvinder
Nike Pregame Fleece
Løse, skræddersyede shorts med mellemhøj talje til kvinder
529,90 kr.
Nike Studio Fleece i medium vægt
Nike Studio Fleece i medium vægt Shorts med mellemhøj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Studio Fleece i medium vægt
Shorts med mellemhøj talje til kvinder
249,90 kr.
Nike WNBA 30th
Nike WNBA 30th WNBA Flow Mesh-shorts
Nike WNBA 30th
WNBA Flow Mesh-shorts
529,90 kr.
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Dri-FIT-shorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Jordan Sport Essentials
Dri-FIT-shorts med høj talje til kvinder (13 cm)
299,90 kr.
Nike Sportswear
Nike Sportswear Løse satinshorts med mellemhøj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Sportswear
Løse satinshorts med mellemhøj talje til kvinder
379,90 kr.
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
319,90 kr.
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til kvinder
Genanvendte materialer
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til kvinder
399,90 kr.
Nike Sportswear
Nike Sportswear Løstsiddende træningsshorts med mellemhøj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Sportswear
Løstsiddende træningsshorts med mellemhøj talje til kvinder
379,90 kr.
Nike One
Nike One Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
26% rabat
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-i-1-shorts med mellemhøj talje (7,5 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Dri-FIT 2-i-1-shorts med mellemhøj talje (7,5 cm) til kvinder
27% rabat
Nike Pro
Nike Pro 2-i-1-shorts til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro
2-i-1-shorts til kvinder
25% rabat
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Nike Pro Seamless
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
25% rabat
Nike Sportswear
Nike Sportswear Højtaljede shorts (5 cm) til kvinder
Nike Sportswear
Højtaljede shorts (5 cm) til kvinder
25% rabat
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Genanvendte materialer
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
28% rabat
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbeshorts med indershorts (7,5 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV-løbeshorts med indershorts (7,5 cm) til kvinder
26% rabat
Nike Universa
Nike Universa 2-i-1-shorts (13 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Universa
2-i-1-shorts (13 cm) til kvinder
27% rabat
Nike Sportswear Chill Terry
Nike Sportswear Chill Terry Shorts med mellemhøj talje til kvinder
Nike Sportswear Chill Terry
Shorts med mellemhøj talje til kvinder
27% rabat
Nike Sportswear
Nike Sportswear Løse fleeceshorts med mellemhøj talje (8 cm) til kvinder
Nike Sportswear
Løse fleeceshorts med mellemhøj talje (8 cm) til kvinder
29% rabat