Kvinder

(1990)
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Træningssko til kvinder
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Nike Metcon 10
Træningssko til kvinder
1.049 kr.
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro Sculpt
Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
479,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Leggings i fuld længde med mellemhøj talje til kvinder
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Genanvendte materialer
Nike Pro
Leggings i fuld længde med mellemhøj talje til kvinder
349,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Cykelshorts (7,5 cm) med mellemhøj talje til kvinder
+2
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Nike Pro
Cykelshorts (7,5 cm) med mellemhøj talje til kvinder
239,90 kr.
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Løstsiddende Dri-FIT Tearaway-bukser med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike 24.7 PerfectStretch
Løstsiddende Dri-FIT Tearaway-bukser med høj talje til kvinder
979,90 kr.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Bukser med høj talje og vide ben til kvinder
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Bukser med høj talje og vide ben til kvinder
799,90 kr.
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT-plissekjole med UV-beskyttelse og høj talje til kvinder
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Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT-plissekjole med UV-beskyttelse og høj talje til kvinder
799,90 kr.
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Træningsoverdel med lynlås til kvinder
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Nike Pro Seamless
Træningsoverdel med lynlås til kvinder
479,90 kr.
Nike Vomero Premium
Nike Vomero Premium Løbesko til vej til kvinder
Nike Vomero Premium
Løbesko til vej til kvinder
1.749 kr.
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Løbesko til vej til kvinder
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Nike Vomero Plus
Løbesko til vej til kvinder
1.349 kr.
Nike Swift
Nike Swift Kortærmet Dri-FIT-løbetop til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift
Kortærmet Dri-FIT-løbetop til kvinder
349,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT-løbe-T-shirt til kvinder
Nike Swift
Dri-FIT-løbe-T-shirt til kvinder
329,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift 7/8-løbeleggings med høj talje og lommer til kvinder
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Nike Swift
7/8-løbeleggings med høj talje og lommer til kvinder
679,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT-løbejakke med lynlås i fuld længde til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift
Dri-FIT-løbejakke med lynlås i fuld længde til kvinder
649,90 kr.
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Løbesko til vej til kvinder
+7
Genanvendte materialer
Nike Pegasus 42
Løbesko til vej til kvinder
1.049 kr.
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Sko med reflekterende detaljer til kvinder
+9
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Nike V5 RNR
Sko med reflekterende detaljer til kvinder
679,90 kr.
Nike Zoom Skylon 11
Nike Zoom Skylon 11 Sko til kvinder
+1
Bestseller
Nike Zoom Skylon 11
Sko til kvinder
979,90 kr.
Nike Air Rift Mesh
Nike Air Rift Mesh Sko til kvinder
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Nike Air Rift Mesh
Sko til kvinder
879,90 kr.
Nike Moon Shoe OG
Nike Moon Shoe OG Sko til kvinder
Nike Moon Shoe OG
Sko til kvinder
749,90 kr.
Nike Sportswear Chill-trøje
Nike Sportswear Chill-trøje Tætsiddende caprileggings med høj talje til kvinder
Nike Sportswear Chill-trøje
Tætsiddende caprileggings med høj talje til kvinder
399,90 kr.
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversized shorts med middelhøj talje til kvinder
Nike Pregame Fleece
Oversized shorts med middelhøj talje til kvinder
529,90 kr.
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized faldskærmsshorts med mellemhøj talje til kvinder
Nike Sportswear
Oversized faldskærmsshorts med mellemhøj talje til kvinder
399,90 kr.
Nike Sportswear
Nike Sportswear Sweatshirt med 1/4 lynlås til kvinder
Lige landet
Nike Sportswear
Sweatshirt med 1/4 lynlås til kvinder
479,90 kr.
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized letvægtsjakke i ripstop til kvinder
Bestseller
Nike Sportswear
Oversized letvægtsjakke i ripstop til kvinder
529,90 kr.
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Sko til kvinder
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Sko til kvinder
1.049 kr.
Norge National Team 2026 Stadium Home
Norge National Team 2026 Stadium Home Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til kvinder
Udsolgt
Norge National Team 2026 Stadium Home
Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til kvinder
799,90 kr.
Nike Victory Pro 4
Nike Victory Pro 4 Golfsko
Nike Victory Pro 4
Golfsko
1.149 kr.
Nike Swift
Nike Swift Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje og lommer til kvinder
Bestseller
Nike Swift
Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje og lommer til kvinder
479,90 kr.
Nike Air Force 1 Shadow
Nike Air Force 1 Shadow Sko til kvinder
Bestseller
Nike Air Force 1 Shadow
Sko til kvinder
979,90 kr.
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Sko med reflekterende detaljer til kvinder
+4
Bestseller
Nike Air Max Moto 2K
Sko med reflekterende detaljer til kvinder
979,90 kr.
Nike Shox TL
Nike Shox TL Sko til kvinder
Bestseller
Nike Shox TL
Sko til kvinder
1.249 kr.
Nike Indy med kraftig støtte
Nike Indy med kraftig støtte Justerbar sports-bh med indlæg til kvinder
Bestseller
Nike Indy med kraftig støtte
Justerbar sports-bh med indlæg til kvinder
399,90 kr.
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts (13 cm) med mellemhøj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro 365
Shorts (13 cm) med mellemhøj talje til kvinder
239,90 kr.
Nike P-6000
Nike P-6000 Sko til kvinder
+4
Bestseller
Nike P-6000
Sko til kvinder
879,90 kr.
Nike One Relaxed
Nike One Relaxed Kortærmet Dri-FIT-trøje til kvinder
Bestseller
Nike One Relaxed
Kortærmet Dri-FIT-trøje til kvinder
249,90 kr.
Nike x Hyperice Hyperboot
Nike x Hyperice Hyperboot Sko
Nike x Hyperice Hyperboot
Sko
5.549 kr.
Nike Flow
Nike Flow Dri-FIT 2-in-1 mesh-løbeshorts til kvinder
Bestseller
Nike Flow
Dri-FIT 2-in-1 mesh-løbeshorts til kvinder
349,90 kr.
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT-tanktop til kvinder
Bestseller
Nike One Classic
Dri-FIT-tanktop til kvinder
219,90 kr.
Nike Tempo
Nike Tempo Kortærmet Dri-FIT-løbetop til kvinder
Bestseller
Nike Tempo
Kortærmet Dri-FIT-løbetop til kvinder
249,90 kr.
Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Crew-træningsstrømper (6 par)
Nike Everyday Cushioned
Crew-træningsstrømper (6 par)
189,90 kr.
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Nike Air Force 1 '07 EasyOn Sko til kvinder
Bestseller
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Sko til kvinder
879,90 kr.
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High Top-fodboldstøvler til flere typer underlag
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High Top-fodboldstøvler til flere typer underlag
699,90 kr.
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Løbesko til vej til kvinder
+5
Bestseller
Nike Vomero 18
Løbesko til vej til kvinder
1.199 kr.
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Bh med firkantet halsudskæring til kvinder
NikeSKIMS Studio Stretch
Bh med firkantet halsudskæring til kvinder
549,90 kr.
Nike Commute
Nike Commute Skuldertasker (8 liter)
Genanvendte materialer
Nike Commute
Skuldertasker (8 liter)
379,90 kr.
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Træningssko til kvinder
+8
Bestseller
Nike Free Metcon 7
Træningssko til kvinder
979,90 kr.
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Kortærmet løbeoverdel til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift Aero-FIT
Kortærmet løbeoverdel til kvinder
529,90 kr.
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Løbetanktop til kvinder
Bestseller
Nike Swift Aero-FIT
Løbetanktop til kvinder
479,90 kr.
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Sko til kvinder
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Sko til kvinder
1.049 kr.
Norge National Team 2026 Stadium Home
Norge National Team 2026 Stadium Home Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til kvinder
Udsolgt
Norge National Team 2026 Stadium Home
Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til kvinder
799,90 kr.
Nike Victory Pro 4
Nike Victory Pro 4 Golfsko
Nike Victory Pro 4
Golfsko
1.149 kr.
Nike Swift
Nike Swift Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje og lommer til kvinder
Bestseller
Nike Swift
Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje og lommer til kvinder
479,90 kr.
Nike Air Force 1 Shadow
Nike Air Force 1 Shadow Sko til kvinder
Bestseller
Nike Air Force 1 Shadow
Sko til kvinder
979,90 kr.
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Sko med reflekterende detaljer til kvinder
+4
Bestseller
Nike Air Max Moto 2K
Sko med reflekterende detaljer til kvinder
979,90 kr.
Nike Shox TL
Nike Shox TL Sko til kvinder
Bestseller
Nike Shox TL
Sko til kvinder
1.249 kr.
Nike Indy med kraftig støtte
Nike Indy med kraftig støtte Justerbar sports-bh med indlæg til kvinder
Bestseller
Nike Indy med kraftig støtte
Justerbar sports-bh med indlæg til kvinder
399,90 kr.
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts (13 cm) med mellemhøj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro 365
Shorts (13 cm) med mellemhøj talje til kvinder
239,90 kr.
Nike P-6000
Nike P-6000 Sko til kvinder
+4
Bestseller
Nike P-6000
Sko til kvinder
879,90 kr.
Nike One Relaxed
Nike One Relaxed Kortærmet Dri-FIT-trøje til kvinder
Bestseller
Nike One Relaxed
Kortærmet Dri-FIT-trøje til kvinder
249,90 kr.
Nike x Hyperice Hyperboot
Nike x Hyperice Hyperboot Sko
Nike x Hyperice Hyperboot
Sko
5.549 kr.
Nike Flow
Nike Flow Dri-FIT 2-in-1 mesh-løbeshorts til kvinder
Bestseller
Nike Flow
Dri-FIT 2-in-1 mesh-løbeshorts til kvinder
349,90 kr.
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT-tanktop til kvinder
Bestseller
Nike One Classic
Dri-FIT-tanktop til kvinder
219,90 kr.
Nike Tempo
Nike Tempo Kortærmet Dri-FIT-løbetop til kvinder
Bestseller
Nike Tempo
Kortærmet Dri-FIT-løbetop til kvinder
249,90 kr.
Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Crew-træningsstrømper (6 par)
Nike Everyday Cushioned
Crew-træningsstrømper (6 par)
189,90 kr.
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Nike Air Force 1 '07 EasyOn Sko til kvinder
Bestseller
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Sko til kvinder
879,90 kr.
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High Top-fodboldstøvler til flere typer underlag
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High Top-fodboldstøvler til flere typer underlag
699,90 kr.
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Løbesko til vej til kvinder
+5
Bestseller
Nike Vomero 18
Løbesko til vej til kvinder
1.199 kr.
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Bh med firkantet halsudskæring til kvinder
NikeSKIMS Studio Stretch
Bh med firkantet halsudskæring til kvinder
549,90 kr.
Nike Commute
Nike Commute Skuldertasker (8 liter)
Genanvendte materialer
Nike Commute
Skuldertasker (8 liter)
379,90 kr.
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Træningssko til kvinder
+8
Bestseller
Nike Free Metcon 7
Træningssko til kvinder
979,90 kr.
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Kortærmet løbeoverdel til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift Aero-FIT
Kortærmet løbeoverdel til kvinder
529,90 kr.
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Løbetanktop til kvinder
Bestseller
Nike Swift Aero-FIT
Løbetanktop til kvinder
479,90 kr.