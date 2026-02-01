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Børn sort Shorts

(84)
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-shorts til piger (7,6 cm)
Genanvendte materialer
Nike Pro
Dri-FIT-shorts til piger (7,6 cm)
249,90 kr.
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT-træningsshorts til større børn
Bestseller
Nike Miler
Dri-FIT-træningsshorts til større børn
219,90 kr.
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT-træningsshorts til større børn
Bestseller
Nike Multi
Dri-FIT-træningsshorts til større børn
169,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Shorts til piger
Bestseller
Nike Pro
Shorts til piger
199,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-shorts til mindre børn
Nike Pro
Dri-FIT-shorts til mindre børn
149,90 kr.
Nike Dash
Nike Dash Dri-FIT-løbeshorts med til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike Dash
Dri-FIT-løbeshorts med til større børn (piger)
199,90 kr.
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT-træningsshorts til større børn (drenge)
Genanvendte materialer
Nike Multi
Dri-FIT-træningsshorts til større børn (drenge)
189,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-shorts til større børn (drenge)
Genanvendte materialer
Nike Pro
Dri-FIT-shorts til større børn (drenge)
199,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT 2-i-1-shorts til større børn (piger)
Bestseller
Nike Pro
Dri-FIT 2-i-1-shorts til større børn (piger)
279,90 kr.
Nike x LEGO®-kollektionen
Nike x LEGO®-kollektionen Shorts til større børn
Lige landet
Nike x LEGO®-kollektionen
Shorts til større børn
249,90 kr.
Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Cargoshorts til større børn
Nike Sportswear City Utility
Cargoshorts til større børn
379,90 kr.
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Vævede shorts (15 cm) til større børn
Nike Sportswear Club
Vævede shorts (15 cm) til større børn
249,90 kr.
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Frottéshorts til større børn
Bestseller
Nike Sportswear Club Fleece
Frottéshorts til større børn
219,90 kr.
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-shorts til større børn (piger)
Nike Pro Fleece
Dri-FIT-shorts til større børn (piger)
279,90 kr.
Nike Pro Leak Protection: Menstruation
Nike Pro Leak Protection: Menstruation Dri-FIT-shorts til piger
Genanvendte materialer
Nike Pro Leak Protection: Menstruation
Dri-FIT-shorts til piger
249,90 kr.
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT-træningsshorts til større børn
Genanvendte materialer
Nike Stride
Dri-FIT-træningsshorts til større børn
349,90 kr.
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT-fodboldshorts til større børn
Genanvendte materialer
Nike Strike
Dri-FIT-fodboldshorts til større børn
239,90 kr.
Nike Academy
Nike Academy Maskinstrikkede Dri-FIT-fodboldshorts til større børn
Genanvendte materialer
Nike Academy
Maskinstrikkede Dri-FIT-fodboldshorts til større børn
149,90 kr.
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT-shorts til større børn
Genanvendte materialer
Nike Miler
Dri-FIT-shorts til større børn
249,90 kr.
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Frottéshorts til større børn
Bestseller
Nike Sportswear Club
Frottéshorts til større børn
279,90 kr.
Paris Saint-Germain Strike
Paris Saint-Germain Strike Maskinstrikkede Nike Dri-FIT-fodboldshorts til større børn
Lige landet
Paris Saint-Germain Strike
Maskinstrikkede Nike Dri-FIT-fodboldshorts til større børn
279,90 kr.
Club Atlético de Madrid Strike
Club Atlético de Madrid Strike Maskinstrikkede Nike Dri-FIT-fodboldshorts til større børn
Lige landet
Club Atlético de Madrid Strike
Maskinstrikkede Nike Dri-FIT-fodboldshorts til større børn
279,90 kr.
Nike MAVN
Nike MAVN Dri-FIT-løbeshorts med mellemhøj talje (7,6 cm) til piger
Genanvendte materialer
Nike MAVN
Dri-FIT-løbeshorts med mellemhøj talje (7,6 cm) til piger
349,90 kr.
Nike x LEGO®-kollektionen
Nike x LEGO®-kollektionen Aero-FIT-fodboldshorts til større børn
Lige landet
Nike x LEGO®-kollektionen
Aero-FIT-fodboldshorts til større børn
599,90 kr.
Chelsea FC 2026/27 Stadium Goalkeeper
Chelsea FC 2026/27 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
Lige landet
Chelsea FC 2026/27 Stadium Goalkeeper
Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
319,90 kr.
Paris Saint-Germain 2026 Stadium Night Edition
Paris Saint-Germain 2026 Stadium Night Edition Jordan Dri-FIT Replica-fodboldshorts til mænd
Genanvendte materialer
Paris Saint-Germain 2026 Stadium Night Edition
Jordan Dri-FIT Replica-fodboldshorts til mænd
299,90 kr.
Nike Academy+
Nike Academy+ Dri-FIT-fodboldshorts til større børn
Genanvendte materialer
Nike Academy+
Dri-FIT-fodboldshorts til større børn
199,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-shorts (udvidet størrelse) til piger
Genanvendte materialer
Nike Pro
Dri-FIT-shorts (udvidet størrelse) til piger
199,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-shorts (13 cm) til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike Pro
Dri-FIT-shorts (13 cm) til større børn (piger)
199,90 kr.
Nike Tech Fleece
Nike Tech Fleece Shorts til større børn (drenge)
Nike Tech Fleece
Shorts til større børn (drenge)
529,90 kr.
Nike Sportswear
Nike Sportswear Vævede shorts til større børn
Genanvendte materialer
Nike Sportswear
Vævede shorts til større børn
299,90 kr.
Nikes DNA
Nikes DNA Basketballshorts (12,5 cm) til større børn
Genanvendte materialer
Nikes DNA
Basketballshorts (12,5 cm) til større børn
299,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-træningscapribukser til piger
Genanvendte materialer
Nike Pro
Dri-FIT-træningscapribukser til piger
329,90 kr.
Jordan
Jordan Vævede Dri-FIT Diamond-shorts til større børn
Jordan
Vævede Dri-FIT Diamond-shorts til større børn
329,90 kr.
Nike Sportswear
Nike Sportswear Shorts i french terry til piger
Nike Sportswear
Shorts i french terry til piger
279,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-træningsshorts til større børn (drenge)
Genanvendte materialer
Nike Pro
Dri-FIT-træningsshorts til større børn (drenge)
279,90 kr.
Jordan
Jordan Brooklyn Baseline-meshshorts til større børn
Jordan
Brooklyn Baseline-meshshorts til større børn
249,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-leggings til piger
Genanvendte materialer
Nike Pro
Dri-FIT-leggings til piger
319,90 kr.
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Maskinstrikkede-shorts (15 cm) til større børn
Nike Sportswear Club
Maskinstrikkede-shorts (15 cm) til større børn
219,90 kr.
FFF 2026 Stadium Goalkeeper
FFF 2026 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
Udsolgt
FFF 2026 Stadium Goalkeeper
Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
319,90 kr.
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Vævede cargoshorts til større børn
Nike Sportswear Club
Vævede cargoshorts til større børn
299,90 kr.
Inter Milan 2026/27 Stadium Home
Inter Milan 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
Genanvendte materialer
Inter Milan 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
319,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-shorts på 15 cm (udvidet størrelse) til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike Pro
Dri-FIT-shorts på 15 cm (udvidet størrelse) til større børn (piger)
199,90 kr.
Nike One
Nike One Vævede Dri-FIT-træningsshorts med høj talje til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike One
Vævede Dri-FIT-træningsshorts med høj talje til større børn (piger)
199,90 kr.
Jordan
Jordan Vævede Jumpman-legeshorts til større børn
Jordan
Vævede Jumpman-legeshorts til større børn
299,90 kr.
Nike Sportswear Tech
Nike Sportswear Tech Vævede shorts til større børn (drenge)
Nike Sportswear Tech
Vævede shorts til større børn (drenge)
449,90 kr.
Kobe
Kobe Basketballshorts til større børn
Kobe
Basketballshorts til større børn
549,90 kr.
Jordan
Jordan "We Outside"-skatershorts til større børn
Jordan
"We Outside"-skatershorts til større børn
399,90 kr.
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Shorts (13 cm) i french terry til større børn (piger)
Nike Sportswear Club Fleece
Shorts (13 cm) i french terry til større børn (piger)
249,90 kr.
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-fodboldshorts til større børn
Genanvendte materialer
Nike Academy
Dri-FIT-fodboldshorts til større børn
199,90 kr.
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Fourth
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Fourth Jordan Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
Genanvendte materialer
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Fourth
Jordan Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
299,90 kr.
Club Atlético de Madrid 2026/27 Stadium Away
Club Atlético de Madrid 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
Genanvendte materialer
Club Atlético de Madrid 2026/27 Stadium Away
Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
319,90 kr.
Nike One
Nike One Dri-FIT-cykelshorts (13 cm) til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike One
Dri-FIT-cykelshorts (13 cm) til større børn (piger)
199,90 kr.
Nike Sportswear
Nike Sportswear Jerseyshorts til større børn (piger)
Nike Sportswear
Jerseyshorts til større børn (piger)
219,90 kr.
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT 4" fodboldshorts til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike Academy
Dri-FIT 4" fodboldshorts til større børn (piger)
149,90 kr.
Jordan
Jordan Dri-FIT Printed Sport Diamond-shorts til mindre børn
Jordan
Dri-FIT Printed Sport Diamond-shorts til mindre børn
299,90 kr.
Jordan
Jordan Flower of Friendship-shorts til større børn
Jordan
Flower of Friendship-shorts til større børn
299,90 kr.
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Cykelshorts (13 cm) med høj talje til kvinder
Nike Sportswear Classic
Cykelshorts (13 cm) med høj talje til kvinder
199,90 kr.
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Shorts til større børn (drenge)
Bestseller
Nike Sportswear Tech Fleece
Shorts til større børn (drenge)
449,90 kr.
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Cargoshorts i french terry til større børn
Nike Sportswear Club
Cargoshorts i french terry til større børn
299,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro 8 cm Dri-FIT-shorts til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike Pro
8 cm Dri-FIT-shorts til større børn (piger)
249,90 kr.
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT-shorts til større børn (drenge)
Genanvendte materialer
Nike Multi
Dri-FIT-shorts til større børn (drenge)
199,90 kr.
Nike MAVN
Nike MAVN Højtaljede Dri-FIT-shorts (17 cm) til piger
Nike MAVN
Højtaljede Dri-FIT-shorts (17 cm) til piger
329,90 kr.
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Shorts i french terry til større børn
Nike Sportswear Club Fleece
Shorts i french terry til større børn
249,90 kr.
Nikes DNA
Nikes DNA Dri-FIT-basketballshorts til større børn (drenge)
Genanvendte materialer
Nikes DNA
Dri-FIT-basketballshorts til større børn (drenge)
329,90 kr.
Nike Sportswear Club French Terry
Nike Sportswear Club French Terry Shorts til mindre børn
Nike Sportswear Club French Terry
Shorts til mindre børn
189,90 kr.
Nike Air
Nike Air Fleeceshorts til større børn
Nike Air
Fleeceshorts til større børn
329,90 kr.
Jordan
Jordan Durasheen Diamond-shorts til større børn
Jordan
Durasheen Diamond-shorts til større børn
299,90 kr.
Jordan
Jordan World Tour-shorts til større børn
Jordan
World Tour-shorts til større børn
299,90 kr.
Nike Sportswear Goal Mode
Nike Sportswear Goal Mode French terry-shorts til mindre børn
Nike Sportswear Goal Mode
French terry-shorts til mindre børn
189,90 kr.
Jordan
Jordan Brooklyn Festival-shorts til større børn
Jordan
Brooklyn Festival-shorts til større børn
249,90 kr.
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Goalkeeper
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
Genanvendte materialer
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Goalkeeper
Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
319,90 kr.
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Shorts (13 cm) i french terry til større børn (piger)
Nike Sportswear Club Fleece
Shorts (13 cm) i french terry til større børn (piger)
249,90 kr.
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-fodboldshorts til større børn
Genanvendte materialer
Nike Academy
Dri-FIT-fodboldshorts til større børn
199,90 kr.
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Fourth
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Fourth Jordan Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
Genanvendte materialer
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Fourth
Jordan Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
299,90 kr.
Club Atlético de Madrid 2026/27 Stadium Away
Club Atlético de Madrid 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
Genanvendte materialer
Club Atlético de Madrid 2026/27 Stadium Away
Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
319,90 kr.
Nike One
Nike One Dri-FIT-cykelshorts (13 cm) til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike One
Dri-FIT-cykelshorts (13 cm) til større børn (piger)
199,90 kr.
Nike Sportswear
Nike Sportswear Jerseyshorts til større børn (piger)
Nike Sportswear
Jerseyshorts til større børn (piger)
219,90 kr.
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT 4" fodboldshorts til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike Academy
Dri-FIT 4" fodboldshorts til større børn (piger)
149,90 kr.
Jordan
Jordan Dri-FIT Printed Sport Diamond-shorts til mindre børn
Jordan
Dri-FIT Printed Sport Diamond-shorts til mindre børn
299,90 kr.
Jordan
Jordan Flower of Friendship-shorts til større børn
Jordan
Flower of Friendship-shorts til større børn
299,90 kr.
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Cykelshorts (13 cm) med høj talje til kvinder
Nike Sportswear Classic
Cykelshorts (13 cm) med høj talje til kvinder
199,90 kr.
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Shorts til større børn (drenge)
Bestseller
Nike Sportswear Tech Fleece
Shorts til større børn (drenge)
449,90 kr.
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Cargoshorts i french terry til større børn
Nike Sportswear Club
Cargoshorts i french terry til større børn
299,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro 8 cm Dri-FIT-shorts til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike Pro
8 cm Dri-FIT-shorts til større børn (piger)
249,90 kr.
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT-shorts til større børn (drenge)
Genanvendte materialer
Nike Multi
Dri-FIT-shorts til større børn (drenge)
199,90 kr.
Nike MAVN
Nike MAVN Højtaljede Dri-FIT-shorts (17 cm) til piger
Nike MAVN
Højtaljede Dri-FIT-shorts (17 cm) til piger
329,90 kr.
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Shorts i french terry til større børn
Nike Sportswear Club Fleece
Shorts i french terry til større børn
249,90 kr.
Nikes DNA
Nikes DNA Dri-FIT-basketballshorts til større børn (drenge)
Genanvendte materialer
Nikes DNA
Dri-FIT-basketballshorts til større børn (drenge)
329,90 kr.
Nike Sportswear Club French Terry
Nike Sportswear Club French Terry Shorts til mindre børn
Nike Sportswear Club French Terry
Shorts til mindre børn
189,90 kr.
Nike Air
Nike Air Fleeceshorts til større børn
Nike Air
Fleeceshorts til større børn
329,90 kr.
Jordan
Jordan Durasheen Diamond-shorts til større børn
Jordan
Durasheen Diamond-shorts til større børn
299,90 kr.
Jordan
Jordan World Tour-shorts til større børn
Jordan
World Tour-shorts til større børn
299,90 kr.
Nike Sportswear Goal Mode
Nike Sportswear Goal Mode French terry-shorts til mindre børn
Nike Sportswear Goal Mode
French terry-shorts til mindre børn
189,90 kr.
Jordan
Jordan Brooklyn Festival-shorts til større børn
Jordan
Brooklyn Festival-shorts til større børn
249,90 kr.
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Goalkeeper
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
Genanvendte materialer
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Goalkeeper
Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
319,90 kr.