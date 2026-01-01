Nike United Tiempo Maestro Elite Low Top-fodboldstøvler til græs

Nike United Tiempo Maestro Elite

1.399 kr. 1.949 kr. 28% rabat

Skub grænserne på banen med Nike United Tiempo Maestro Elite. Den er designet til spillere, der har vild kontrol, som Naomi Girma og Patricia Guijarro, og giver dig fuld kontrol over hver berøring. TECHLEATHER-materialet, der er blødere end naturligt læder, kombineres med en fleksibel Maestro360-plade for at give dig en næsten handskelignende pasform, uanset hvor bolden rammer.

Behind the Design

Nike United-kollektionen fejrer atleter med vild kontrol, som Naomi Girma og Patricia Guijarro. Vi har parret rige Burgundy-nuancer med dyreprint-inspireret grafik for at repræsentere, hvordan de angriber på banen og går ud over det, der er muligt.

Superblød boldkontakt

Det superbløde TECHLEATHER-materiale på overdelen, placeret der, hvor du har brug for det til kreativ dribling. Det giver en mere ensartet boldkontakt under våde eller tørre forhold end naturlæder. Dens formstøbte linjer forbedrer berøringsoplevelsen.

Handskelignende pasform

Ovenpå tilpasser TECHLEATHER-materialet sig din fod og giver en imødekommende pasform. I bunden gør Maestro360-splitpladen, der er placeret ved forfoden og hælen, det muligt for kunstlæderet i overdelen at omslutte svangen på din fod for yderligere at forbedre følelsen af en handske-lignende pasform.

Greb til banen

Flade knopper på ydersålen ved hælen og forfoden giver greb til at gribe banen. Snoede koniske knopper hjælper dig med at stå fast og pivotere med lethed.