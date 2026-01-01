Nike United Tiempo Maestro Elite
Low-Top-fodboldstøvler til græs
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Skub grænserne på banen med Nike United Tiempo Maestro Elite. Den er designet til spillere, der har vild kontrol, som Naomi Girma og Patricia Guijarro, og giver dig fuld kontrol over hver berøring. TECHLEATHER-materialet, der er blødere end naturligt læder, kombineres med en fleksibel Maestro360-plade for at give dig en næsten handskelignende pasform, uanset hvor bolden rammer.
- Vist farve: Fossil/Burgundy Crush/Metallic Silver
- Stylenr.: IO8457-201
Nike United Tiempo Maestro Elite
Skub grænserne på banen med Nike United Tiempo Maestro Elite. Den er designet til spillere, der har vild kontrol, som Naomi Girma og Patricia Guijarro, og giver dig fuld kontrol over hver berøring. TECHLEATHER-materialet, der er blødere end naturligt læder, kombineres med en fleksibel Maestro360-plade for at give dig en næsten handskelignende pasform, uanset hvor bolden rammer.
Behind the Design
Nike United-kollektionen fejrer atleter med vild kontrol, som Naomi Girma og Patricia Guijarro. Vi har parret rige Burgundy-nuancer med dyreprint-inspireret grafik for at repræsentere, hvordan de angriber på banen og går ud over det, der er muligt.
Superblød boldkontakt
Det superbløde TECHLEATHER-materiale på overdelen, placeret der, hvor du har brug for det til kreativ dribling. Det giver en mere ensartet boldkontakt under våde eller tørre forhold end naturlæder. Dens formstøbte linjer forbedrer berøringsoplevelsen.
Handskelignende pasform
Ovenpå tilpasser TECHLEATHER-materialet sig din fod og giver en imødekommende pasform. I bunden gør Maestro360-splitpladen, der er placeret ved forfoden og hælen, det muligt for kunstlæderet i overdelen at omslutte svangen på din fod for yderligere at forbedre følelsen af en handske-lignende pasform.
Greb til banen
Flade knopper på ydersålen ved hælen og forfoden giver greb til at gribe banen. Snoede koniske knopper hjælper dig med at stå fast og pivotere med lethed.
Produktinformation
- Til brug på tørre baner med naturligt græs
- Polstret indlægssål
- Vist farve: Fossil/Burgundy Crush/Metallic Silver
- Stylenr.: IO8457-201
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike United Tiempo Maestro Elite
OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (9)
Hvem passer disse støvler bedst til?
Spillere, der prioriterer boldkontakt, tæt kontrol og kreativ dribling for at diktere spillet i stedet for at være afhængige af tempo.
Hvad er Nike TECHLEATHER, og hvordan adskiller det sig fra ægte læder?
TECHLEATHER er et specialudviklet performance-materiale, der er designet til at føles lige så blødt og fleksibelt som kvalitetslæder, samtidig med at det giver en mere ensartet boldkontakt på både våde og tørre underlag, end den man får fra naturligt læder.
Hvordan tilpasser TECHLEATHER sig foden med tiden?
TECHLEATHER, der bruges i Tiempo Maestro Elite, er designet til at tilpasse sig fodens form på en naturlig måde. Det hjælper med at skabe en individuelt tilpasset handske-lignende pasform, samtidig med at strukturen og den ensartede fornemmelse bevares i hele fodboldstøvlens levetid.
Hvad gør Maestro360-splitpladen?
Splitpladen er placeret ved forfoden og hælen på ydersålen for at hjælpe overdelen med naturligt at omslutte svangen. Dette skaber en handskelignende pasform med responsiv bevægelse under foden og en tættere forbindelse mellem fod og bane.
Hvordan adskiller Tiempo Maestro Elite sig fra den tidligere Tiempo?
Tiempo Maestro Elite introducerer en helt ny overdel i TECHLEATHER og en opdelt Maestro360-sålplade, så du får en blødere fornemmelse, mere fleksibel pasform og forbedret kontakt mellem foden og støvlen sammenlignet med de tidligere udgaver.
Hvad er forskellen mellem Tiempo-, Phantom- og Mercurial-fodboldstøvleserierne?
Tiempo er skabt til boldkontakt og boldkontrol, Phantom fokuserer på præcision til nøjagtige afleveringer og skud, og Mercurial er designet til eksplosiv fart og hurtige angrebsbevægelser.
Hvilke underlag er disse støvler designet til?
Fast underlag (tørre baner med naturligt græs) og kunstgræs (kunstgræsbaner med højere græs).
Hvordan passer Tiempo Maestro Elite, og hvilken størrelse skal spillerne vælge?
Tiempo-støvler er skabt til en tætsiddende pasform, der former sig tæt efter fodens form. De fleste spillere oplever, at deres normale størrelse fungerer godt, selvom præferencer for pasform kan variere, afhængigt af hvor stramme spillere kan lide deres fodboldstøvler.
Hvordan skal disse fodboldstøvler rengøres og plejes?
Tør snavs af efter kampen, fjern snavs fra knopperne, og lad fodboldstøvlen lufttørre naturligt. Ved at undgå direkte varme og rengøre regelmæssigt er du med til at bevare fornemmelse, pasform og performance på lang sigt.
Det superbløde materiale og en handskelignende pasform giver dig fremragende boldkontakt.
Fordel
Boldkontrol
Pasform
Naturlig
Designet til
Græs
Niveau
Elite
Nyheder
- TECHLEATHER, der er Nike Footballs blødeste materiale til dato, giver en konsistent og naturlig følelse med bolden i både våde og tørre forhold.
- De formstøbte linjer på overdelen justerer fylden for en superblød boldkontakt og -fornemmelse.
- Maestro360-splitsålen gør, at TECHLEATHER omslutter foden, hvilket giver en handskelignende pasform og en følelse af at være tættere på bolden.
"Nike United Tiempo er skabt til spillere, som har meget kontakt med bolden, er god til afleveringer og arbejder hårdt inde på banen."
Patri Guijarro
Midtbanespiller, FC Barcelona (kvinder) / Spanien
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