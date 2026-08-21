A'One "Lem and Lime" A'ja Wilson-basketballsko

A'One "Lem and Lime"

579,90 kr. 799,90 kr. 27% rabat

Selvfølgelig har A'ja Wilson sin egen sko – hvad ville du ellers forvente af en tredobbelt MVP? Hendes signaturdebut er designet med luksuriøst Cushlon 3.0-skum, der giver den kompromisløse komfort, hun har brug for, så hun kan holde sig frisk. Uanset om hun sætter sine skud, dominerer banen eller går all-in på forsvaret, presser A'ja altid sig selv og tager spillet til næste niveau. Det er bare hvem, hun er. Det rigtige spørgsmål er, om du også er klar til at tage dit spil til næste niveau?

Frisk under hele spillet.

For at følge med A'jas alsidighed designede vi hendes sko med blødt Cushlon 3.0-skum under foden, der giver optimalt energiudbytte. Så når det er tid til at vinde, kan hun bevare toppræstationen.

Ubeklageligt let

Der er ikke noget, der kan få A'ja til at sætte farten ned, når kampen er i gang. Let og åndbart mesh hjælper hende med at være hurtig på fødderne.

Mikrotunet greb

Blødt, stabilt skum kombineres med et generativt grebsmønster, der giver den støtte og kontrol, A'ja har brug for, så hun kan være en sikker forsvarsspiller.

Stjernestatus

A'jas logo er bygget op omkring den stjerne, som hun altid har gjort til en del af sin signatur, og logoet er stærkt, markant og legende – præcis som den energi, hun bringer til banen.