A'One "Lem and Lime"
A'ja Wilson-basketballsko
Klarna tilgængelig ved kassen.
Selvfølgelig har A'ja Wilson sin egen sko – hvad ville du ellers forvente af en tredobbelt MVP? Hendes signaturdebut er designet med luksuriøst Cushlon 3.0-skum, der giver den kompromisløse komfort, hun har brug for, så hun kan holde sig frisk. Uanset om hun sætter sine skud, dominerer banen eller går all-in på forsvaret, presser A'ja altid sig selv og tager spillet til næste niveau. Det er bare hvem, hun er. Det rigtige spørgsmål er, om du også er klar til at tage dit spil til næste niveau?
- Vist farve: Volt/Barely Volt/hvid
- Stylenr.: FZ8605-702
A'One "Lem and Lime"
Selvfølgelig har A'ja Wilson sin egen sko – hvad ville du ellers forvente af en tredobbelt MVP? Hendes signaturdebut er designet med luksuriøst Cushlon 3.0-skum, der giver den kompromisløse komfort, hun har brug for, så hun kan holde sig frisk. Uanset om hun sætter sine skud, dominerer banen eller går all-in på forsvaret, presser A'ja altid sig selv og tager spillet til næste niveau. Det er bare hvem, hun er. Det rigtige spørgsmål er, om du også er klar til at tage dit spil til næste niveau?
Frisk under hele spillet.
For at følge med A'jas alsidighed designede vi hendes sko med blødt Cushlon 3.0-skum under foden, der giver optimalt energiudbytte. Så når det er tid til at vinde, kan hun bevare toppræstationen.
Ubeklageligt let
Der er ikke noget, der kan få A'ja til at sætte farten ned, når kampen er i gang. Let og åndbart mesh hjælper hende med at være hurtig på fødderne.
Mikrotunet greb
Blødt, stabilt skum kombineres med et generativt grebsmønster, der giver den støtte og kontrol, A'ja har brug for, så hun kan være en sikker forsvarsspiller.
Stjernestatus
A'jas logo er bygget op omkring den stjerne, som hun altid har gjort til en del af sin signatur, og logoet er stærkt, markant og legende – præcis som den energi, hun bringer til banen.
Flere fordele
- Forlænget bule langs hælen giver dig optimal stabilitet.
- Mellemfodsbånd giver optimal svangstøtte og bevægelseskontrol.
Produktoplysninger
- Vist farve: Volt/Barely Volt/hvid
- Stylenr.: FZ8605-702
Størrelse og pasform
- Lille i størrelsen: Vi anbefaler, at du bestiller en halv størrelse større, end du plejer
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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A'One "Lem and Lime"