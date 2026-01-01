Air Jordan 1 Mid SE-sko til større børn

Denne udgave af AJ1 genfortolker Mikes første signaturmodel med en frisk blanding af farver. Førsteklasses materialer, blød stødabsorbering og en polstret ankelkrave yder total støtte og hylder den sko, der startede det hele.

Vist farve: Game Royal/Barely Volt/Infrared 23/Pale Ivory

Stylenr.: II1258-400