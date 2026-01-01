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Air Jordan 1 Mid SE-sko til større børn - Game Royal/Barely Volt/Infrared 23/Pale Ivory

Air Jordan 1 Mid SE

Sko til større børn

29% rabat

Udsolgt:

Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket

Denne udgave af AJ1 genfortolker Mikes første signaturmodel med en frisk blanding af farver. Førsteklasses materialer, blød stødabsorbering og en polstret ankelkrave yder total støtte og hylder den sko, der startede det hele.


  • Vist farve: Game Royal/Barely Volt/Infrared 23/Pale Ivory
  • Stylenr.: II1258-400

Air Jordan 1 Mid SE

29% rabat

Denne udgave af AJ1 genfortolker Mikes første signaturmodel med en frisk blanding af farver. Førsteklasses materialer, blød stødabsorbering og en polstret ankelkrave yder total støtte og hylder den sko, der startede det hele.

Fordele

  • Læderet i overdelen giver slidstyrke og struktur.
  • Den indkapslede Nike Air-Sole-enhed giver letvægtsstødabsorbering.
  • Gummiet i ydersålen giver dig greb i hverdagen.

Produktoplysninger

  • Mellemhøj krave
  • Vist farve: Game Royal/Barely Volt/Infrared 23/Pale Ivory
  • Stylenr.: II1258-400

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    Air Jordan 1 Mid SE-sko til større børn

    Air Jordan 1 Mid SE

    29% rabat

    Fuldend looket