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Air Jordan 1 Mid SE
Sko til større børn
29% rabat
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Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Denne udgave af AJ1 genfortolker Mikes første signaturmodel med en frisk blanding af farver. Førsteklasses materialer, blød stødabsorbering og en polstret ankelkrave yder total støtte og hylder den sko, der startede det hele.
- Vist farve: Game Royal/Barely Volt/Infrared 23/Pale Ivory
- Stylenr.: II1258-400
Air Jordan 1 Mid SE
29% rabat
Denne udgave af AJ1 genfortolker Mikes første signaturmodel med en frisk blanding af farver. Førsteklasses materialer, blød stødabsorbering og en polstret ankelkrave yder total støtte og hylder den sko, der startede det hele.
Fordele
- Læderet i overdelen giver slidstyrke og struktur.
- Den indkapslede Nike Air-Sole-enhed giver letvægtsstødabsorbering.
- Gummiet i ydersålen giver dig greb i hverdagen.
Produktoplysninger
- Mellemhøj krave
- Vist farve: Game Royal/Barely Volt/Infrared 23/Pale Ivory
- Stylenr.: II1258-400
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Air Jordan 1 Mid SE
29% rabat