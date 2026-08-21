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Nike Air Force 1 '07-sko til mænd - hvid/Fir/Cool Grey/Cool Grey

Nike Air Force 1 '07

Sko til mænd

879,90 kr.
hvid/Fir/Cool Grey/Cool Grey
sort/Anthracite
College Grey/Newsprint
Design dit eget Nike By You-produkt

Klarna tilgængelig ved kassen.

Komfortabel, slidstærk og tidløs – der er en grund til, at den er nummer 1. Air Force 1 kombinerer sin klassiske silhuet med ægte og syntetisk læder, hvilket giver et friskt, stilrent look.


  • Vist farve: hvid/Fir/Cool Grey/Cool Grey
  • Stylenr.: IX0349-100

Nike Air Force 1 '07

879,90 kr.

Komfortabel, slidstærk og tidløs – der er en grund til, at den er nummer 1. Air Force 1 kombinerer sin klassiske silhuet med ægte og syntetisk læder, hvilket giver et friskt, stilrent look.

Fordele

  • Overdelen i kunstlæder og ægte læder med et perforeret tåområde er åndbar og behagelig.
  • Nike Air-enheden giver let stødabsorbering.
  • Ydersål i gummi med klassiske pivot-cirkler, der giver greb og slidstyrke.

Produktoplysninger

  • Mellemsål i skum
  • Ydersål i gummi
  • Vist farve: hvid/Fir/Cool Grey/Cool Grey
  • Stylenr.: IX0349-100

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Air Force 1 '07-sko til mænd

    Nike Air Force 1 '07

    879,90 kr.