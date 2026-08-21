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Nike Air Force 1 '07
Sko til mænd
879,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Komfortabel, slidstærk og tidløs – der er en grund til, at den er nummer 1. Air Force 1 kombinerer sin klassiske silhuet med ægte og syntetisk læder, hvilket giver et friskt, stilrent look.
- Vist farve: hvid/Fir/Cool Grey/Cool Grey
- Stylenr.: IX0349-100
Nike Air Force 1 '07
879,90 kr.
Komfortabel, slidstærk og tidløs – der er en grund til, at den er nummer 1. Air Force 1 kombinerer sin klassiske silhuet med ægte og syntetisk læder, hvilket giver et friskt, stilrent look.
Fordele
- Overdelen i kunstlæder og ægte læder med et perforeret tåområde er åndbar og behagelig.
- Nike Air-enheden giver let stødabsorbering.
- Ydersål i gummi med klassiske pivot-cirkler, der giver greb og slidstyrke.
Produktoplysninger
- Mellemsål i skum
- Ydersål i gummi
- Vist farve: hvid/Fir/Cool Grey/Cool Grey
- Stylenr.: IX0349-100
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Air Force 1 '07
879,90 kr.