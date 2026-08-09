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Nike Air Force 1 '07 Edge-sko til mænd - hvid/Metallic Silver/hvid

Nike Air Force 1 '07 Edge

Sko til mænd

979,90 kr.
Nike Air Force 1 '07 Edge-sko til mænd - hvid/Metallic Silver/hvid
Design dit eget Nike By You-produkt
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Komfortabel, slidstærk og tidløs – der er en grund til, at den er nummer 1. Denne Air Force 1 giver dit look en ekstra kant ved at kombinere frisk læder med en stjerneappliqué og sølvfarvet dubrae.


  • Vist farve: hvid/Metallic Silver/hvid
  • Stylenr.: IM5750-100

Nike Air Force 1 '07 Edge

979,90 kr.

Komfortabel, slidstærk og tidløs – der er en grund til, at den er nummer 1. Denne Air Force 1 giver dit look en ekstra kant ved at kombinere frisk læder med en stjerneappliqué og sølvfarvet dubrae.

Fordele

  • Overdelen i læder med perforeret tåområde er åndbar og behagelig.
  • Nike Air-enheden giver let stødabsorbering.
  • Ydersål i gummi med klassiske pivot-cirkler, der giver greb og slidstyrke.

Produktoplysninger

  • Skummellemsål
  • Polstret krave
  • Dubrae i metallisk sølv
  • Vist farve: hvid/Metallic Silver/hvid
  • Stylenr.: IM5750-100

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (3)

5 stjerner

  • Will always be a go to classic in all white.

    AhmedH321107780

    Great sneaker! I sized down and they fit perfectly!

  • A Cool Twist on a Classic

    DagA299837031

    Virkelig flotte og behagelige sneakers med et cool design, uden at det bliver for meget. Helt perfekte!

  • Chris254503625

    You just gotta love these shoes.

Nike Air Force 1 '07 Edge-sko til mænd

Nike Air Force 1 '07 Edge

979,90 kr.

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