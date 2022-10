Jordan Brandets engagement i det afroamerikanske fællesskab

Jordan Brand er os, det afroamerikanske fællesskab. Større end én mand, hvis vilje og arbejde redefinerede betydningen af storhed. Større end baskeballbanen, hvor generationers drømme har fået luft under vingerne. Større end nogen anden kamp eller forhindring.



Ligesom vores navnefælle repræsenterer Jordan Brand styrken og udholdenheden hos dem, der kom før os. Viljen, arbejdet og den dygtighed, vi alle kender, er resultatet af generationers overføring af deres drømme til næste generation. Vores gamle lærere lærte os, at vi uanset forhindringen og kampen kan skabe en bedre fremtid.



Jordan Brand er en familie, der tør drømme stort, og som arbejder på at overinde alt. Det er ikke nyt for os at opnå det umulige. Som MJ ved vi, at det, der ikke kan opnås alene, kan vi opnå sammen.



Jordan Brand er os, det afroamerikanske fællesskab. Kampen for lige muligheder og retfærdighed er vores.



Lige så længe kampen fortsætter, vil vi sætte handling bag vores commitment. Vi vil forstørre de stemmer, der kræver forandring. Vi vil indgå partnerskaber for at sikre social og økonomisk retfærdighed. Og vi vil uddanne og støtte, så allierede kan gå med os ind i kampen. Vi vil stå sammen som en familie, forenet omkring troen på, at vedvarende forandring endelig vil ske.



Handling frem for ord. Drømme frem for begær. Fællesskabet over alt andet.