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Air Jordan 85 Men's T-Shirt - Old Royal

Air Jordan 85

Men's T-Shirt

249,90 kr.
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Klarna Available at checkout.

Crafted from comfy cotton, this classic tee has a soft feel that's ideal for everyday wear.


  • Colour Shown: Old Royal
  • Style: IF3910-417

Air Jordan 85

249,90 kr.

Crafted from comfy cotton, this classic tee has a soft feel that's ideal for everyday wear.

Product Details

  • 100% cotton
  • Machine wash
  • Imported
  • Colour Shown: Old Royal
  • Style: IF3910-417

Size & Fit

Delivery & Returns

Standard delivery costs 70 kr for non-Nike Members under 750 kr and Nike Members under 375 kr.

Free 30‑day returns, some exclusions apply.

Reviews (3)

4.3 stars

  • Άριστη εξυπηρέτηση

    lefteris0f91c62d88024931a647642c81553c02

    Πολύ ευχαριστημένος από την εξυπηρέτηση και την ποιοτητα

  • robertor302160544

    Looks nice , Great quality , the sizing recomend to size down , runs big oversized

  • Giuseppe3b112acc47164e71822ec7e826ef8486

    materiale di qualità, yaglua M leggermente larga

Air Jordan 85 Men's T-Shirt

Air Jordan 85

249,90 kr.

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