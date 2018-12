CHRIS BENNETT Chris Bennett er Global Head Coach for Nike+ Run Club. Fordi han var enestående i high school, blev han senere kaptajn for University of North Carolinas terræn- og atletik-løbehold. Efter sin dimission løb han drømmemilen med Nike Farm Team. Fra Nike Cross Nationals til både nationale indendørs- og udendørsmesterskaber har Bennett trænet atleter med stor succes. Som Nike+ Run Clubs Global Head Coach nyder Bennett at være mentor og hjælper for alle løbere, så de bliver bedre og hurtigere atleter.