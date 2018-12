UGE 14:

KLAR TIL AT LØBE





Du er stærk og i form og klar til at tage

en hvilken som helst træningsudfordring

op. Kilometerne kommer til at gå hurtigt

nu. Sørg for at værdsætte det, du har gjort,

og det, du gør. Du kan ændre rækkefølgen,

så den passer ind i din ugeplan, men sørg

for ikke at lave hastigheds- og/eller

udholdenhedsløb flere dage i træk, og hold

dig til de anbefalede kilometer. Føj N+TC-

træninger til din rutine for at gøre din træning

komplet, så kommer du hurtigt i form.





5 UGER TILBAGE.