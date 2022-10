PG 6

Paul George stræber altid efter at blive bedre og presser på for at gøre mere. Paul George er den ultimative tovejsspiller og er lige så farlig i forsvaret, som han er i angrebet. For at være dominerende i begge ender af banen skal han føle sig godt tilpas, uanset hvilken retning han spiller i. PG 6 er designet med Nikes innovative React-skumteknologi, som giver George den stødabsorbering, han har brug for til at være på toppen i alle fire quarters. Skoen er let og responsiv og er perfekt for alle, der er klar til at løfte deres niveau.