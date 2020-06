Sådan bliver løb på løbebånd alt andet end kedeligt

Derfor bør du lave split-squat

1. Kom let i gang

Det er afgørende, at du altid varmer op inden du løber, især hvis du planlægger at løbe ved høj fart eller du vil løbe intervaller. "Med opvarmning forøger du blodtilførslen og kropstemperaturen, hvilket forbedrer din koordinering og dit bevægeudslag", siger NRC Chicago-træneren Robyn LaLonde. "Dette er med til at forbedre din form og hastighed".



Jog let i 5-10 minutter efterfulgt af et par øvelser uden for løbebåndet til at løsne dine muskler endnu mere, fx høje knæløft, spark i numsen, gående lunges eller bensving.



2. Tjek din teknik og position

Der er ikke nogen, der har lyst til at ryge af løbebåndet, så mange har tendens til at være for tæt på konsollen. Men så kan du ikke løbe med din naturlige løbeskridtafvikling, siger Woods. Hendes råd: "Tag et hurtigt kig ned på dine fødder. Hvis de når ud over det forreste af båndet, er du for tæt på konsollen", siger hun. "Træd et halvt skridt tilbage, så du kan svinge armene og bevæge knæene".



Du skal bare ikke blive ved med at kigge ned. Dit momentum følger din blikretning", forklarer Woods. Hvis du kigger ned for længe, så transporteres al den energi, der skal bevæge dig frem, ned mod jorden.



Du skal heller ikke lade dig friste af at holde fast i løbebåndet, mens du løber, advarer Woods. Hvis du holder fast i siderne, kan det påvirke dit løb. Og i stedet for at rode rundt med knapper eller skærmen på maskinen, der estimerer, hvor hårdt du træner, så brug en simpel skala fra 0-10 i dit hoved. Jo højere tallet er, jo mere presser du dig selv.



Til sidst, og vi er nødt til at sige det, så gem sms'er og opkald til efter din træning. Når du løber på et løbebånd, skal du mindske distraktionerne (med mindre du vil ende i en viral video).