Trained Podcast: Simon Sinek

Find dit "hvorfor" – din motivation, din tro, din sag – gør folk klar til noget stort. Ingen forstår denne idé bedre end Simon Sinek, forfatter, etnograf, organisatorisk konsulent og selvudnævnt optimist, som har viet sin forskning, bøger og karriere til at hjælpe andre med at finde deres "hvorfor" og nå deres mål i det lange løb. I dette afsnit giver Simon os tips om, hvordan man finder sit "hvorfor" og holder sig til det, forklarer os den bedste måde at håndtere stress, og hvordan du kan give dig selv plads til at forbedre dig hele tiden ved at fokusere på processen i stedet for resultatet.