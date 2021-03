Fire tips til træning med fitness-elastik

Elastikker får dine muskler til at arbejde i længere tid

For at skabe spænding, der stimulerer vægt, skal du bare strække elastikken. Jo mere du strækker den, jo mere spænding skaber du. I modsætning til frie vægte giver elastikker spænding under en hel gentagelse, så du forøger den tid, dine muskler skal arbejde, siger Zeena Hernandez, læge i fysioterapi og ejer af Good Reps Physical Therapy i New York.



Hun nævner biceps curls som eksempel: Hvis du laver dem med et sæt håndvægte, arbejder du med dine vægte, når du løfter dem, og får en pause, når tyngdekraften tager over, når du sænker dem og gør klar til næste gentagelse. Men når du laver curls med en fitness-elastik fastgjort under fødderne og med den ene ende af elastikken i hver hånd, får musklerne i dine overarme modstand hele vejen, fordi du skal arbejde mod tyngdekraften for at fastholde kontrollen, så elastikken ikke løsnes under dig.



De kræver mere af din core

Selv når du tror, at du fokuserer på dine ben, får elastikken din core på arbejde. "Fordi du skal kontrollere elastikken under hele øvelsen, skal du engagere alle de stabiliserende muskler i din core mere end, når du bruger håndvægte", siger Nike Master Trainer Flor Beckmann. Afhængigt af bevægelsen kan du også aktivere de små, underudnyttede muskler i den øvre og nedre del af din krop for at bevare kontrollen.



De hører hjemme i praktisk talt enhver rutine

Elastikker kan også hjælpe med at opbygge styrke uden at overbelaste dine muskler, siger Hernandez, og nogle (især superelastiske, long-loop elastikker versus de stramme "minielastikker", hvor cirklerne typisk er mindre end en fodbredde) er ideelle til at booste bevægelighed og balance, tilføjer Beckmann. De er også et clutch-værktøj til at mestre mere udfordrende øvelser, såsom armbøjninger eller pistol squats, siger Beckmann, da du kan bruge dem som en hjælp. (En hurtig søgning på Google på "____ med elastik" viser dig hvorfor. Du skal bare finde en vejledning fra en uddannet træner eller fysioterapeut).



Brug fitness-elastikker rigtigt for at få det fulde udbytte af dem. Start her: