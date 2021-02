Tre tegn på at du nok skal stå tidligere op

Har du oplevet det? Næste trin til succes med søvn er at prøve Mahs enkle eksperiment, der hjælper dig til at bestemme, hvor meget søvn du virkelig har behov for. På den næste weekendtur eller ferie (eller når som helst har mulighed for at være fleksibel i dit morgenprogram), så sørg for at gå i seng på samme tid hver aften, sluk din alarm, og se, hvad tid du vågner naturligt af dig selv. Efter flere dage i træk på denne måde, får du en fornemmelse af, hvor mange timers søvn, du behøver for at føle dig veludhvilet, forklarer Mah. Hvis du pludselig sover mere end sædvanligt, for eksempel 10 timer pr. nat, især hvis du oplever andre symptomer, så tal med din læge for at finde ud af, hvad der ligger bag det, så som en depression eller andre underliggende medicinske forhold, siger Mah.



Når du ved, hvor meget søvn du har brug for, så gør alt, hvad du kan for at holde dig til en regelmæssig sengetid og opvågningstid hver dag, siger Mah. "Yoyo-søvnmønster", hvor du jævnligt får betydelig mere søvn end andre dage, kan lave uorden i dit indre ur og føre til sundhedsmæssige problemer, herunder højt blodtryk og en følelse af konstant jetlag. Så med mindre du trykker på snooze om lørdagen, fordi du skal indhente mistet søvn, også kaldet "søvngæld" efter en udmattende uge, eller fordi du er syg, er søvn som regel ikke det, din krop virkelig har behov for.



Hvordan kan du vide det med sikkerhed? Hvis ekstra tid under dynerne ikke give dig mere energi. "Du bør ikke gå sent i seng og vågne op senere, bare fordi du kan, for det kan skabe uorden i dit ur", siger Mah. Tidligere sengetider er bedre end at stå senere op for at bevare det bedst synkroniserede ur, men gør, hvad der passer bedst ind i dit program, siger hun.



Husk, søvn skal hjælpe dig til at restituere, genopbygge og genstarte dagen foran dig. Hvis den ikke gør det, er det måske tid til at lave en plan for at optimere dig selv og din søvn.