Bliv stærkere, løb hurtigere og længere

Den simple ændring

Spørg dig selv efter hvert løb:Hvordan gik det?



Din standardrespons er måske at kritisere dig selv. (Jeg løb langsomt, fordi jeg ikke er en god løber.) Eller måske går du let hen over ting, der kunne være gået bedre. (10 nemme km som sædvanlig).



I stedet skal du være venlig, ærlig og realistisk i dit svar, som en god træner ville være det, og tænk på måder, der kunne gøre løbeturen bedre næste gang, selv hvis du føler, at det gik perfekt.



Det betyder, at du skal give dit svar kontekst, fortæller Bennet. "Spørg dig selv: Hvorfor gik min løbetur ikke godt? Hvilke andre ting kunne spille en rolle for dig? På den anden side, hvis din løbetur føltes fantastisk, så spørg dig selv, hvordan det kunne være".



Derefter skal du, som en træner ville gøre det, gøre noget med den information. Hvis din krop føltes stiv den første kilometer, så giv den tid til at omstille sig fra ikke at løbe til at løbe (Bennett anbefaler fem til 10 minutters "super let løb" efterfulgt af let udstrækning). Føltes det super godt? Tænk over, hvad der kunne have bidraget til det — sprang du en ekstra cocktail over, var din nattesøvn god — og prøv at gentage det næste gang.



"Bliv ved med at møde op som træner, og vær villig til at lære, så bliver du en bedre træner", fortæller Bennett. "Hvilket betyder, at du bliver en bedre løber".