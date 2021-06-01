Bliv en bedre løber uden at løbe

Løb ligner til forveksling en sport for underkroppen, men det kræver faktisk aktivering af alle de store muskelgrupper. Derfor bliver du ikke kun en stærkere løber af at lave styrketræning for hele kroppen, du får også en mere symmetrisk krop og lavere risiko for skader, siger Nike Run Club Coach Bec Wilcock, der er bosat i Los Angeles.



Udover at være stærk har du også brug for stabilitet for at løbe godt. "Hver gang du lander på en enkelt fod, skal hele din krop være afbalanceret på en sådan måde, at din kropsholdning forbliver oprejst, og du ikke vrider eller bøjer over til en af siderne," siger styrke- og konditionstræner Janet Hamilton, der er ejer af coachingvirksomheden Running Strong i Atlanta.



Der er en bestemt måde at træne til det på – og få styrke- og balanceopbygning på samme tid. "Du bør belaste musklerne på en lignende måde, som når du løber," siger Ian Klein, der er træningsfysiolog med speciale i crosstræning og forebyggelse af skader ved Ohio University. Klein siger, at det betyder, at man skal fokusere på øvelser på ét ben, der efterligner de ensidige bevægelse ved løb og/eller kræver, at du bruger dine coremuskler til at stabilisere hele tiden. Det kunne være lunges, step-ups og dødløft på ét ben.



Tilføj sæt med coretræning (som planker) og bevægelser på ét ben til din almindelige styrketræning. Tre gange om ugen er ideelt, og gå efter et antal reps, der udmatter musklerne, men stadig gør, at du kan bevare en god teknik, uanset om det er fem eller 20 reps, siger Hamilton. Hvis du er ny i styrketræning, kan du lave øvelserne uden vægte. Hvis du er vant til at styrketræne, kan du bruge håndvægte, en barbell eller en medicinbold. Øvelser på ét ben er udfordrende, så start stille og roligt ud, og arbejd dig gradvist op.