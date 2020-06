Bliv en bedre løber uden at løbe

05. Skriv ned, hvad du skal spise



Præcis som en robust træningsplan gør dig klar til at forbedre dine præstationer, vil en god kostplan give dig energi til at løbe optimalt. En nem måde at have fuld kontrol over din kost på er at lave en kostplan, siger Maciel. ”Lav en meget enkel ugekalender med idéer til måltider, og lav så en indkøbsliste, så du får købt alt, hvad du behøver, på én gang”, siger han. (Tip til organisering: Lav den i den samme kalender, som du skitserede dine løbetræninger i). Hvis du planlægger dine måltider på denne måde, vil hverdagslivets uundgåelige bump på vejen – som at sove over sig og have for lidt tid til at brainstorme morgenmåltidet, eller komme sent hjem og ikke gide at bekymre sig om aftensmaden – ikke forhindre korrekt kost.



06. Tag et varmt bad om aftenen



Søvn er en tilgængelig ressource, der kan forbedre din præstation. På denne måde får du mere ud af din søvn: Tag et varmt bad omkring halvanden time før, du går i seng. Det er det, forskere kalder ”passiv opvarmning”.



Varme bade og brusebade stimulerer kroppens temperatursystem, og øger blodcirkulationen fra kroppens kerne ud til dine hænder og fødder. Dette hjælper med at få din kropstemperatur til at falde og køle dig ned, siger Cheri Mah, der er læge og medicinsk forsker på University of California San Francisco Human Performance Center og Nike Performance Counci Member med speciale i eliteatleters søvn og præstation. Dette kommer oven i det naturlige fald i din basale kropstemperatur, der starter omkring en time, før du normalt går i seng.”. Undersøgelser har vist, at denne type passiv opvarmning forkorter tiden, der går, før du falder i søvn, og øger varigheden af dyb søvn, hvilket er vigtigt for restitution”, siger Mah.



07. Tilføj lidt for at få meget



Løb kan føles godt. Faktisk kan det føles fantastisk. Men bliv nu ikke alt for begejstret, og løb for meget, for hurtigt, for så kan det have en negativ effekt på din træning. ”Det mest almindelige problem blandt løbere er skader på grund af overtræning. Det kan være plantar fasciitis, betændelse i akillessenen, IT band-friktionssyndrom og tibialis posteriorsyndrom. Disse er forårsaget af for meget belastning på vævet og for lidt restitution”, siger David McHenry, Nike Elite-atlet-fysioterapeut og styrketrænings-coach.



Så hold op med at sabotere dine løbeanstrengelser, og øg kun dit træningsomfang ganske, ganske langsomt. Forsøg på ikke at øge med mere end 10 procent hver uge, og du vil have mindre risiko for at få skader.



I sidste ende gælder det, at hvis du passer på din krop, vil du altid være i stand til at fortsætte med at løbe.



