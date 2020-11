De sunde fordele ved middelhavskosten

Det er en livsstil

For at sige det ligeud, så er middelhavskosten ikke en hurtig løsning. Jo længere du holder dig til den, jo mere lønner det sig. Faktisk kan det endda betyde, at du lever længere. En gennemgang af undersøgelser offentliggjort i "American Journal of Clinical Nutrition" rapporterede, at diætens tro tilhængere sænkede deres risiko for død af alle årsager sammenlignet med dem, der var på en kontroldiæt. Den sandsynlige forklaring på det er alle de ovennævnte sundhedsmæssige fordele, der følger med at spise en hjertesund, anti-inflammatorisk kost. Faktisk ligger to af verdens fem blå zoner – områder med den højeste procentdel af mennesker, der lever til de fylder 100 år – i middelhavsregionen, hvor de har en tendens til at spise den sundeste version af kosten (der er endnu mere plantebaseret).



Diætens mest attraktive del er dog muligvis, at den ikke er særlig restriktiv. I modsætning til mange populære kostplaner i dag, er der meget mere, som du må spise, fremfor ting du "ikke må" spise, og kosten inkluderer ikke strenge portionsanbefalinger eller retningslinjer. Og med så mange slags frugter, grøntsager, fisk, bælgfrugter og kerner derude, har du masser af muligheder, siger Maciel. Det er ikke kun en livsstil, der kan hjælpe dig gennem lang tid, det er også en, du faktisk kan holde fast i hele livet.



For at gøre det kan du eksperimentere med nye plantebaserede opskrifter (der findes tonsvis online, eller du kan finde dem i Nike Training Club-appen). Og kig efter måder at tilføje flere frugter, grøntsager og bønner til gamle favoritter ved fx at toppe din yoghurt med bær, smide rå grøntsager i din sandwich eller tilføje kikærter til en ret med kylling. Vælg olivenolie i stedet for smør, når du laver mad, og brug den i stedet for butikkernes dressinger til at tilføje smag til grøntsager og salater. Tilføj fisk og skaldyr i din kost et par gange om ugen. Hæld rødvin op, hvis og når du drikker alkohol (bare hold dig til ét glas pr. aften – det her er ikke en "mere er bedre"-situation, desværre!). Og i stedet for raffinerede, hvide ris og hvid pasta, skal du tilsætte hele kerner, som farro (spelt) eller kamut (en art hvedekerner), der desuden også indeholder meget mere tekstur og smag.



Selv om du ikke spiser efter middelhavskosten døgnet rundt hver eneste dag, så gør mange bække små, siger Shively. Og dertil svarer vi "salut!"