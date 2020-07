Styrketræning til løbere

05. Single-Leg Hip Bridge



Disse muskler trænes:

Hofter, balder, lårmuskler, haser



Sådan gør du:

Lig på ryggen med bøjede knæ og fødderne fladt på gulvet, armene ned langs siderne. Stræk dit højre ben, så hælen løftes nogle få centimeter over gulvet, fleks foden, og bevæg dine hofter op så højt, som du kan, imens du spænder dine baldemuskler. Hold pause på toppen, og bevæg dig langsomt ned igen. Gentag med det andet ben.



Gør det hårdere:

Brug to til tre sekunder på at bevæge dig op og to til tre sekunder på vej ned, og/eller placer en håndvægt, kettlebell eller plade på hofterne, som du holder med begge hænder igennem øvelsen.



Gør det lettere:

Hold begge fødder på gulvet, indtil du føler dig stærk og stabil nok til at løfte det ene ben.



06. Lateral Step-Up



Disse muskler trænes:

Hofter, balder, haser, lår



Sådan gør du:

Stå parallelt med og tæt på siden af en boks, med hænderne på hofterne. Træd på boksen med den fod, der er tættest på, og pres igennem foden for at stå op. Bevæg dig langsomt tilbage til gulvet, og træd ned på foden, som er længst væk fra boksen, for at vende tilbage til start. Lav gentagelser, og fortsæt herefter med den anden side.



Gør det hårdere:

Brug to til tre sekunder på at løfte dig op på boksen, og to til tre sekunder på at bevæge dig ned, og/eller lav bevægelsen, imens du holder en håndvægt, kettlebell eller medicine ball ved brystet, eller hold en vægt i hver hånd, imens du holder skuldrene tilbage og spænder i mavemusklerne.



Gør det lettere:

Sæt højden på boksen ned.



07. One-Arm Bent-Over Row



Disse muskler trænes:

Nakkemuskler, øvre ryg, vingemuskler, arme



Sådan gør du:

Hold en vægt i din højre hånd med neutralt greb, læn dig forover med knæene let bøjede indtil din ryg er parallel, eller næsten parallel, med gulvet. Bevæg din højre albue op, imens du presser dine skulderblade sammen, indtil vægten er ved din højre hofte. Bevæg den ned igen for at vende tilbage til start. Lav gentagelser, og fortsæt med venstre side.



Gør det hårdere:

Brug to til tre sekunder på at føre vægten op og to til tre sekunder på at føre den ned igen, og/eller hold en anden vægt stabilt i din modsatte hånd igennem øvelsen.



Gør det lettere:

Brug en lettere vægt, eller prøv øvelsen uden en vægt, imens du koncentrerer dig om at aktivere dine vingemuskler, når du bevæger din albue op og ned igen.