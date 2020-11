Sådan har tarmsystemet indflydelse på dit helbred

"Vi har tre gange så mange mikrobielle celler i og på menneskekroppen, som vi har menneskeceller”, siger Jocelyn Harrison, autoriseret diætist og medstifter af Pacific Nutrition Partners i Los Angeles. Mikrobielle celler omfatter vira, bakterier og svampe, mens menneskeceller blandt andet omfatter hvide blodlegemer, blodplader, hudceller, kønsceller og fedtceller. Størstedelen af de celler findes i tyktarmen, og de er en integreret del af dit immunsystem, stofskifte, hjernefunktion og meget mere.



Disse mikrober er værter for både gavnlige og skadelige bakterier, men i en sund mave opvejer de gode de dårlige. Når du spiser en kost af høj kvalitet, der er rig på helsekost og fibre, og du plejer dig selv, skaber du grundlaget for en velfungerende fordøjelseskanal og et godt generelt helbred, siger Harrison.



Men når de dårlige bakterier får bedre fodfæste, kan det give forskellige hjerte-kar-problemer og vægtproblemer, depression og angst, træthed og betændelse. Det kan også medføre stress, som kan give hovedpine, hudproblemer og endda søvnforstyrrelser. Hvis nogen af de symptomer lyder bekendte, og der ikke findes en forklaring på det, så kontakt en gastroenterolog. Disse problemer kan skabe kaos blandt dine mikrobielle celler, der samlet betegnes som dit mikrobiom. Men det fungerer også omvendt. "Hvis du gør noget aktivt for at helbrede din mave, kan det også helbrede dine andre systemer og omvendt", siger Harrison.



Selv forskere forsøger stadig at forstå, hvordan det hele fungerer. De fleste studier af maven er blevet udført på dyr, fordi det kræver direkte undersøgelse af begge dele, hvis man skal finde ud af, hvordan maven påvirker hjernen, hvilket ikke er muligt med levende mennesker, siger Monika Fleshner, ph.d., som er professor i afdelingen for Integrativ fysiologi ved Center for Neuroscience på University of Colorado i Boulder, som har stået i spidsen for sine egne omfattende studier. Men jo mere forskere lærer om mavens betydning, desto mere viden får de om, hvordan vi kan udnytte dens potentiale bedst muligt. Dette er, hvad de foreslår indtil videre: