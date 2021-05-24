Otte øvelser til core-styrke for løbere

Når du tænker på løbemuskler, så tænker du sikkert på alle de store i underkroppen: baller, forlår, haser og lægmuskler. Men din core – som i øvrigt er meget mere end en "six-pack" – er faktisk en af de vigtigste muskelgrupper for dig som løber.

""Tænk på din core som alle de muskler, der stabiliserer din overkrop og hofter," siger certificeret styrke- og konditionstræner Janet Hamilton, som er indehaver af træningsvirksomheden Running Strong. Sammen med rectus abdominis – også kendt som six-packen (og ja, vi har den alle, selvom man måske ikke kan se den) – så udgøres din core af de indre og ydre skrå mavemuskler, som hjælper dig til at rotere fra side til side; den tværgående bugmuskel, de dybtsiddende muskler, der indhyller dit abdomen som et korset og trækker din navle ind; erector spinae, der strækker sig langs din rygsøjle; multifidus, de dybtsiddende muskler i nedre del af ryggen; dine ballemuskler og bækkenbund.

Ved at træne disse muskler kan du forbedre din holdning og stabilitet, komme i bedre form og blive en stærkere, hurtigere og mere effektiv løber. Regelmæssig core-styrketræning har faktisk vist sig at øge løbehastigheden, viste et studie publiceret i The Journal of Strength and Conditioning Research. Et andet studie publiceret i PLOS One kom frem til, at det kan forbedre din udholdenhed og løbeøkonomi (hvor effektivt du løber med den energi, du har).