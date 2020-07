Otte øvelser til core-styrke for løbere

En stærk core kan hjælpe med at forhindre disse problemer og smerter. Og ifølge forskning kan det hjælpe med at booste din løbepræstation. Vedvarende styrketræning viste sig at øge hastigheden i en undersøgelse, der blev publiceret i The Journal of Strength and Conditioning Research. En anden undersøgelse, som blev publiceret i PLOS One, viste, at det forbedrer udholdenhed og distribuering af løbe-energi, eller hvor effektivt du løber.



For at forstå, hvordan dette fungerer, kan du forestille dig en løber i begyndelsen af en lang løbetur versus i slutningen. Sandsynligvis er deres form forringet på de sidste kilometer. En stenhård core kan hjælpe med at forebygge denne nedbrydning og holde dig løbende med effektivitet. "Jo stærkere du er, jo mere modstandsdygtig er du over for udmatning", siger Hamilton.



Heldigvis er styrkelse af din core nemt at inkorporere i din træning. Mange bevægelser kan foretages hvor som helst uden udstyr. Det vigtigste er at arbejde hårdt og længe nok til at udfordre dine muskler uden at miste den gode form, siger Hamilton, hvilket er nemmere på dage, der ikke inkluderer en hård løbetur. "Jeg opfordrer mine atleter til at lave dette styrkearbejde op til tre gange om ugen", siger hun. "Det behøver ikke være superkompliceret, og hvis du kan ramme flere muskelgrupper med én enkelt bevægelse, så er du godt i mål".