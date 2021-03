Ask the Coach: "Hvordan stopper jeg min vane med at komme med dårlige undskyldninger?"

Min far har aldrig været i mit liv. Og da jeg kom på college og skulle klare mig selv, begyndte den afvisning og efterladthed, som jeg havde følt som barn, at tage over igen. Jeg begyndte at overtræne for at gemme mig fra disse følelser, og så fik jeg en stressfraktur i foden og kunne ikke engang træne. Så flækkede jeg en knogle. Og så udviklede jeg et hjerteproblem.



Jeg var virkelig nede i et dybt hul.



Heldigvis havde min træner nogle ressourcer at trække på. Hun hjalp mig med at komme til en sportspsykolog, som lærte mig, hvordan jeg skulle navigere i det, der skete. Jeg lærte, at vi alle har impulser, som trækker os i forskellige retninger, nogle positive og nogle negative. Og med øvelse kan vi vælge, hvilke vi vil følge. Vi kan vælge at have en god attitude og arbejde hårdt.



Jeg tror også, at en sportspsykolog kunne hjælpe dig, da jeg tænker, at det, at du ikke har dit støttesystem hos dig, måske har bringer nogle problemstillinger op til overfladen, som du muligvis går og gemmer dig for.



Der er noget, der holder dig fra at dyrke den sport, du elsker. Og du skylder dig selv at finde ud af, hvad det er. Når du først har gjort det, kan du lære at elske dig selv og stræbe efter at være fantastisk i alt, du gør.



Jeg har på fornemmelsen, at du dybest set er taknemmelig for at være i skole og taknemmelig for at være med på holdet. Så lyt til den impuls, og lad den lede dig fremad.



Træner Fargas