Sådan stopper du med at sammenligne dig selv med andre i træningscentret

Det er også muligt, at hun nyder godt af "hvedebrødsdagene" af en ny træningsrutine, hvor man typisk opnår store resultater. Husk, at når du starter på en ny træningsrutine, så skal din krop arbejde meget hårdt for at følge med, og det betyder, at den forbrænder flere kalorier og skal bruge mere muskelkraft, før den med tiden bliver mere energieffektiv og tilpasser sig træningen.



Jeg har selv oplevet den slags "hvedebrødsdage" for ikke længe siden. Jeg havde født et barn og forsøgte at komme tilbage på min idealvægt, og jeg havde ikke adgang til et fitnesscenter på grund af nedlukningerne. Så jeg fandt en gammel HIIT-DVD frem (og min gamle DVD-afspiller!), som jeg ikke havde prøvet i 15 år, og ved blot at lave en anden form for workout var jeg i stand til at smide kiloene meget hurtigere, end hvis jeg bare havde fortsat med mine gamle træningsrutiner.



Du kan også prøve med noget nyt og se, hvad der sker. Men gør det kun, hvis du virkelig ikke er tilfreds med din egen træningsrutine. For det lyder, som om du har brugt en del tid på at finde ud af, hvad der fungerer for dig. Du virker meget disciplineret og vidende. Og vi har en tendens til at være hårdere ved os selv, end vi burde. Så opgiv ikke alt det, medmindre du virkelig ønsker det. Bare fordi du ikke ligner din veninde, betyder det ikke, at du har fejlet.



Men hvis du rent faktisk ikke bryder dig om din træningsrutine – hvis du kæmper for at motivere dig selv og gruer for hver en repetition fem dage om ugen – så skal du da bare se at få prøvet noget nyt. Det er muligt, at din bitterhed kan skyldes, at du ikke nyder din proces.



Uanset hvad, så brug et øjeblik til at tænke over din motivation for at træne og spise sundt. Træner du for at komme til at se ud på en bestemt måde? For mig personligt er det ikke nok til at holde mig i gang. Træning er en kæmpe del af min måde at passe på mig selv på. Det lindrer stress, holder mig mentalt skarp, og jeg ved, at det kan hjælpe mig til at holde sundheden ved lige, når jeg bliver ældre. Det er den viden, der gør, at jeg bliver ved, og som holder mig fokuseret hver eneste dag.