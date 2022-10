Nyd maden med intuitiv spisning

Diætkultur sætter sig ud over trendy vægttabsregimer og kan trænge ind i det sprog, vi bruger til at beskrive sund spisning, fortæller Harrison. "Instruktioner som 'spis økologisk' eller undgå 'forarbejdede fødevarer' lyder måske fornuftige, men selv det sprog er en del af en subtil diætkultur".

For nogle suger den slags regler glæden ud af at spise, og for andre kan det føre til en række problemer som fx følelsesstyret spisning og en besættelse af at spise sundt. "Man tænker konstant, om det her måltid nu er 'godt' nok? Er det 'sundt' nok?", siger Harrison. "Denne tankegang kan være frustrerende og mentalt udmattende, og i sidste ende kan det få folk til at have det dårligt med sig selv, når de ikke gør det 'rigtigt'".

Undersøgelser understøtter hendes synspunkt, da de viser, at diæter og madbegrænsning uundgåeligt synes at føre til én ting: øget vægt. I en banebrydende undersøgelse fra UCLA så forskere på 31 langvarige undersøgelser af forskellige slankekure. De fandt frem til, at uanset programmet så tog de fleste endnu mere end den tabte vægt på igen, og de oplevede ingen forbedringer af deres helbred. Begrundelsen er, fortæller Harrison, at hvis du sætter begrænsninger på bestemte madvarer, så vil du uundgåeligt få endnu mere trang til de madvarer. Og når det ikke lykkes dig at følge "reglerne", så er din risiko for at proppe dig højere af både biologiske og psykologiske årsager.

Intuitiv spisning smider derimod reglerne ud af vinduet og giver dig kontrollen.

For at komme i gang skal du være opmærksom på om og hvad, du har lyst til at spise. Hvis du spiser, skal du stoppe, når du føler dig tilfreds, og når du er færdig med at spise, skal du spørge dig selv, om der var noget, der kunne have gjort måltidet mere tilfredsstillende, siger Harrison. Du indser måske, at chips til frokost frem for en sandwich gør dig sulten igen efter en time – eller du opdager måske, at du ved at spise dem tilfredsstiller dit behov for noget salt, hvilket gør, at du ikke føle dig ude af kontrol, når du spiser dit næste måltid eller mellemmåltid.

Måske sidder du nu og tænker, at det eneste, der vil tilfredsstille mig, er konstant at spise chips og kage. Harrison anerkender, at de fleste går igennem en sådan fase. "Du hælder måske til fødevarer, som du har forbudt dig selv at spise, fordi du altid har tænkt dem som 'dårlige' fødevarer", siger hun. "Selvom lysten til disse tidligere 'forbudte' fødevarer måske ikke går væk, så vil den komme i balance med lysten til andre ting". Nogle gange vil det stadig være chips og kage, men andre gange vil det være frugt og grøntsager.

Den balance er sund, siger hun. Særligt når du, ligesom da du var barn, intuitivt kan indtage de næringsstoffer og den mængde mad, som din krop har brug for. Og endnu bedre når du kan nyde det. Det er, hvad vi kalder fremskridt.