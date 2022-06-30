Nyd maden med intuitiv spisning

Den fleksible spisestrategi, der kan hjælpe dig med at nyde mad igen
Coaching
Smid strenge kostregler væk for evigt. I stedet skal du lære at lytte til din krops naturlige signaler.
- Intuitiv spisning er en voksende bevægelse, der kan fjerne overtænkningen i forhold til hvad, hvornår og hvordan du spiser! Sikke en befrielse!
- Ved at være opmærksom på din krops signaler og ved at være mindful, kan du finde ud af, hvad der vil gøre dig tilfreds.
- Få masser af nemme opskrifter på NTC, så du kan sammensætte en tilfredsstillende tallerken mad når som helst.
- Når du har lært at lytte til din krops naturlige signaler, kan du opgradere din madplan med mere vejledning fra ernæringseksperter.
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Forestil dig, at du bare kunne spise lige, hvad du ville, når du ville – og faktisk have det godt med det. Det er de grundlæggende præmisser for intuitiv spisning.
"En intuitiv spiser er en, der stoler på og lytter til deres sult, ikke oplever skyld over deres madvalg og er i stand til at prioritere og finde glæde i spisning", fortæller Christy Harrison, der er registreret anti-diæt-diætist og frontfigur for denne ernæringsbevægelse samt forfatter til Anti-Diet: Reclaim Your Time, Money, Well-Being, and Happiness Through Intuitive Eating.
Grundlæggende set giver intuitive spisere sig selv ubetinget tilladelse til at spise en hvilken som helst mængde af hvad, de vil, når som helst de vil.
Hvis det lyder kaotisk (eller urealistisk), så husk på, at det er en af de ældste evner, du har, siger Harrison. Som at squatte med perfekt teknik eller at trække vejret dybt fra maven er intuitiv spisning noget, du er født med, tilføjer hun. "Se på babyer, så vil du se, at de glædeligt ernærer sig med et stort udvalg af fødevarer og skubber maden væk, når de har fået nok".
Denne naturlige inklination bliver kørt af sporet af det, som Harrison kalder "diætkultur", eller de konstante beskeder om, hvad du bør eller ikke bør spise.
"Diætkultur tilbeder slankhed og sidestiller det med sundhed og moralsk dyd", siger hun. "Det forherliger vægttab og bestemte fødevarer, mens det dæmoniserer andre og ser ned på folk, der ikke passer til dette sundhedsideal – især folk med større kroppe".
Diætkultur sætter sig ud over trendy vægttabsregimer og kan trænge ind i det sprog, vi bruger til at beskrive sund spisning, fortæller Harrison. "Instruktioner som 'spis økologisk' eller undgå 'forarbejdede fødevarer' lyder måske fornuftige, men selv det sprog er en del af en subtil diætkultur".
For nogle suger den slags regler glæden ud af at spise, og for andre kan det føre til en række problemer som fx følelsesstyret spisning og en besættelse af at spise sundt. "Man tænker konstant, om det her måltid nu er 'godt' nok? Er det 'sundt' nok?", siger Harrison. "Denne tankegang kan være frustrerende og mentalt udmattende, og i sidste ende kan det få folk til at have det dårligt med sig selv, når de ikke gør det 'rigtigt'".
Undersøgelser understøtter hendes synspunkt, da de viser, at diæter og madbegrænsning uundgåeligt synes at føre til én ting: øget vægt. I en banebrydende undersøgelse fra UCLA så forskere på 31 langvarige undersøgelser af forskellige slankekure. De fandt frem til, at uanset programmet så tog de fleste endnu mere end den tabte vægt på igen, og de oplevede ingen forbedringer af deres helbred. Begrundelsen er, fortæller Harrison, at hvis du sætter begrænsninger på bestemte madvarer, så vil du uundgåeligt få endnu mere trang til de madvarer. Og når det ikke lykkes dig at følge "reglerne", så er din risiko for at proppe dig højere af både biologiske og psykologiske årsager.
Intuitiv spisning smider derimod reglerne ud af vinduet og giver dig kontrollen.
For at komme i gang skal du være opmærksom på om og hvad, du har lyst til at spise. Hvis du spiser, skal du stoppe, når du føler dig tilfreds, og når du er færdig med at spise, skal du spørge dig selv, om der var noget, der kunne have gjort måltidet mere tilfredsstillende, siger Harrison. Du indser måske, at chips til frokost frem for en sandwich gør dig sulten igen efter en time – eller du opdager måske, at du ved at spise dem tilfredsstiller dit behov for noget salt, hvilket gør, at du ikke føle dig ude af kontrol, når du spiser dit næste måltid eller mellemmåltid.
Måske sidder du nu og tænker, at det eneste, der vil tilfredsstille mig, er konstant at spise chips og kage. Harrison anerkender, at de fleste går igennem en sådan fase. "Du hælder måske til fødevarer, som du har forbudt dig selv at spise, fordi du altid har tænkt dem som 'dårlige' fødevarer", siger hun. "Selvom lysten til disse tidligere 'forbudte' fødevarer måske ikke går væk, så vil den komme i balance med lysten til andre ting". Nogle gange vil det stadig være chips og kage, men andre gange vil det være frugt og grøntsager.
Den balance er sund, siger hun. Særligt når du, ligesom da du var barn, intuitivt kan indtage de næringsstoffer og den mængde mad, som din krop har brug for. Og endnu bedre når du kan nyde det. Det er, hvad vi kalder fremskridt.
Tekst: Marissa Stephenson
Illustration: Gracia Lam
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