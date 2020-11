Spis dette for bedre søvn

Du tænker sikkert på mad, som brændstof, der giver dig energi, men det kan også drosle dig ned – på den gode måde. "Vores kost er tæt forbundet med den type hvile, vi får", siger Marie-Pierre St-Onge, ph.d og direktør for Columbia University´s Sleep Center of Excellence i New York og lektor i ernæringsmæssig medicin, som i to årtier har studeret, hvordan kost påvirker søvn.



Ifølge St-Onges forskning har mennesker, der regelmæssigt spiser mere fiberholdige fødevarer, såsom frugter, grøntsager og fuldkorn, større tendens til at sove længere, dybere og bedre. Dette kan skyldes, at mange madvarer med et højt fiberindhold har præbiotiske komponenter, der fodrer de gode bakterier i maven, hvilket kan hjælpe med at regulere søvnhormonerne.



Ifølge et nyt studie publiceret i "The American Journal of Clinical Nutrition" er indtag af højglykæmisk kost, hvilken typisk omfatter mad med raffinerede kulhydrater og tilsat sukker som hvidt brød og ris, kager og sodavand, imidlertid relateret til en højere risiko for søvnløshed. Disse fødevarer med et højt indhold af sukker kan få dit blodsukker til at stige for derefter at falde, hvilket sender signaler til søvnforstyrrende stresshormoner som kortisol og adrenalin til at cirkulere, siger James Gangwisch, ph.d. adjunkt på Columbia University og studiets primære forfatter.