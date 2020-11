Sådan bruger self-nudge, så du kan nå dine mål

Det er blot ét eksempel på, hvordan du ubemærket, men strategisk, ofte overtales. Fænomenet, som eksperter kalder "nudging", får dig til at foretage specifikke valg, gode eller dårlige, uden overhovedet at være klar over det. Men du kan self-nudge din vej til sundere, mere proaktive beslutninger.



"Self-nudging er en måde at gøre dig selv opmærksom på, hvor ofte de overraskende små ting kan have indflydelse på din adfærd, så du kan få kontrol igen", siger Samuli Reijula, underviser i teoretisk filosofi på Helsinki Universitet i Finland. Det handler ikke om streng selvkontrol eller restriktion, siger Reijula, som for nylig var medforfatter på et studie om konceptet, der blev udgivet i "Behavioural Public Policy". Det handler om at gøre de ting nemmere, som du ønsker at gøre, og gøre de ting sværere, som du ønsker ikke at gøre, for på den måde at regulere din adfærd efter behov, siger han.



"Det kan være udmattende at forlade sig på ren og skær viljestyrke", siger Reijula. Når vi er splittede mellem modstridende impulser som at snuppe slik, fordi det lyder godt, og holde sig fra det for at undgå tilsat sukker, handler vi ikke altid i vores egen bedste interesse. (For ikke at nævne, at vi kan spilde en masse unødig energi på at overveje beslutningen). "Men du har magten til at tænke og planlægge forud, så du kan undgå unødvendige kampe og sætte dig selv op til at lykkes", siger Reijula.