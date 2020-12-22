Sådan bruger self-nudge, så du kan nå dine mål

Sådan får du succes med den rette adfærd
Coaching
Brug af tricks som disse kan hjælpe dig med at træffe sunde beslutninger som standard – selv når du er fristet til at afvige fra kursen.
En fødevares placering i et supermarked er aldrig tilfældig. Fødevarepsykologer forklarer, at chips på udsalg ligger lige ved indgangen for at få dig til at snuppe en pakke eller to, fordi det, du ser først, vil du ofte købe. De der lakridspiber i øjenhøjde ved kassen? Samme hensigt.
Det er blot ét eksempel på, hvordan du ubemærket, men strategisk, ofte overtales. Fænomenet, som eksperter kalder "nudging", får dig til at foretage specifikke valg, gode eller dårlige, uden overhovedet at være klar over det. Men du kan self-nudge din vej til sundere, mere proaktive beslutninger.
"Self-nudging er en måde at gøre dig selv opmærksom på, hvor ofte de overraskende små ting kan have indflydelse på din adfærd, så du kan få kontrol igen", siger Samuli Reijula, underviser i teoretisk filosofi på Helsinki Universitet i Finland. Det handler ikke om streng selvkontrol eller restriktion, siger Reijula, som for nylig var medforfatter på et studie om konceptet, der blev udgivet i "Behavioural Public Policy". Det handler om at gøre de ting nemmere, som du ønsker at gøre, og gøre de ting sværere, som du ønsker ikke at gøre, for på den måde at regulere din adfærd efter behov, siger han.
"Det kan være udmattende at forlade sig på ren og skær viljestyrke", siger Reijula. Når vi er splittede mellem modstridende impulser som at snuppe slik, fordi det lyder godt, og holde sig fra det for at undgå tilsat sukker, handler vi ikke altid i vores egen bedste interesse. (For ikke at nævne, at vi kan spilde en masse unødig energi på at overveje beslutningen). "Men du har magten til at tænke og planlægge forud, så du kan undgå unødvendige kampe og sætte dig selv op til at lykkes", siger Reijula.
"Self-nudging er en måde at gøre dig selv opmærksom på, hvor ofte de overraskende små ting kan have indflydelse på din adfærd, så du kan få kontrol igen".
Samuli Reijula
Underviser i teoretisk filosofi på Helsinki Universitet
At praktisere self-nudging behøver ikke at være svært. Her er din ekspert-anbefalede plan.
- Send dig selv en besked.
Lav noter, hvor du ser dem, skriv huskelister, og sæt påmindelser i din kalender. Du behøver ikke kun at stole på ord: Du kan fx hænge en tegning af proteinkilder og deres CO2-udledning på køleskabsdøren for hjælpe med at mindske dit indtag af kød-og mælkeprodukter, som Reijula og hans medforfatter, Ralph Hertwig, direktør for Center for Adaptive Rationality på Max Planck Institute for Human Development i Berlin, foreslår i deres undersøgelse. (Hey, hvad der end virker.)
Du kan også gøre som Hertwig og lægge din yogamåtte eller dit træningstøj ved siden din seng om aftenen for at nudge dig selv til at træne om morgenen. Påmindelser som disse kan hjælpe dig med at handle, fordi de har en "inden for synsvidde"-effekt på din hjerne. Prøv at kombinere dem med en "hvis så"-plan, som i, hvis du ser din poster med CO-udledning, så vælger du grøntsager i stedet for ost for at opnå det bedste resultat.
- Omfortolk din forestilling i hjernen.
For at kunne tage en bedre beslutning på kort sigt kan du overveje de potentielle konsekvenser på lang sigt, siger Reijula. Lad os sige, at du planlagde en løbetur om morgenen, men du vågnede op til regnvejr. Hvis det blot er et valg mellem to måder at bruge den næste times tid på, vil det være ret svært at modstå blot at blive i sengen. Men hvis du omfortolker din beslutning til at være et valg mellem mere energi eller at føle dig træt, eller opbygge en vane for, om du vil træne eller ej, når det regner, vil det føles langt mere fristende at komme op og ud.
- Spil kostbar.
Ved at gøre noget mindre bekvemt for dig selv kan du også gøre det mindre ønskværdigt. Seriøst: Ved blot at flytte en fødevare ud af dit synsfelt og uden for rækkevidde vil du have mindre tendens til at spise det, siger Reijula. Så læg slik og søde sager bagerst i skabet eller køleskabet og sunde madvarer forrest. Du frarøver ikke dig selv noget, siger han, du skærer blot ned på tankeløst forbrug og hjælper dig selv. Når du virkelig vil have de søde sager, skal du gøre det besværligt for dig selv at få fat i dem.
Hvis du har en tendens til at bestille usund take-away, kan du slette dine madleverings-apps, idet du ved, at du vil have mindre tendens til at bestille burger og fritter, hvis du først skal have besværet med at geninstallere og logge ind (og du kan alligevel aldrig huske adgangskoden).
Det bedste ved self-nudging er, at jo mere du gør det, og jo mere du ser, at det virker, des nemmere bliver det at fortsætte i den ønskede retning. Skriv nu en poster til dig selv, og mind dig selv om at self-nudge. Det er måske lidt overdrevet, men det er det hele værd.