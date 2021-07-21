Sådan vælger du de rigtige løbesko

Hvis du har krydset alle ovenstående punkter af på listen og fundet den perfekte sko – så tillykke! Desværre skal du nok igennem det igen i nærmeste fremtid. "En sko er lidt ligesom en muskel", forklarer Klein. "Når en muskel bliver træt, mister den sin funktion. Når sko bliver trætte eller nedslidte, mister de deres strukturelle form og kan ikke længere udføre deres funktion".



De fleste løbesko er sikre at bruge til mellem 500 og 800 kilometer, afhængigt af hvordan du løber, siger Welch. Men hvis du overskridter, pronerer og/eller lander for langt fremme eller for langt tilbage i skoene, bliver ydersålen hurtigere slidt ned, siger han.



Du kan nemt afgøre, om dine sko skal udskiftes, ved at lægge mærke til, hvordan de føles, siger Fitzgerald. "Spørg dig selv, om de stadig giver dine fødder og underben den støtte og stødabsorbering, som de plejede at give dig", siger han. Hvis ikke, eller hvis du kan se tydelige tegn på slid på sålen, er det tid til et nyt par, tilføjer han.



Hvis du er heldig, er dit yndlingspar stadig tilgængeligt, og du kan derfor bare købe et nyt par. Men hvis den udgave er blevet opdateret, er det en god idé at prøve dem for at sikre, at pasformen stadig er god for dig. Men siden du allerede har været igennem denne liste, så ved du, hvad du skal kigge efter.



God undskyldning for at shoppe.