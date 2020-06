Sådan vælger du de rigtige løbesko

Sammensæt de rigtige sko med den rigtige løbetur

"Til afslappede hverdagsløbeture kan en neutral sko med lidt stødabsorbering klare det hele,", siger Jason Fitzgerald, Track & Field-certificeret coach i USA, Head Coach for Strength Running, og vært ved The Strength Running Podcast. De fleste løbesko har en blanding af stødabsorbering og responsivitet, som hjælper dig igennem lange løb, men som samtidigt kan give dig stort energiudbytte, når du vil sætte tempoet op.



Under officielle løb eller hastighedstræninger kan en lettere sko hjælpe, siger Bennett. Når du stræber efter at gå all-out, er jo mindre vægt, din fod skal løfte op ved hvert skridt, jo bedre. Hvis du træner på bane, kan du overveje at investere i sko med pigge, som graver sig ind i gruset og hjælper dig med at bevare grebet på jorden, når du sprinter. "Pigge er ideelle, men lettere, lavere konkurrencesko kan også give en løber god følelse med banen, imens de giver mulighed for at løbe uden for banen," siger Nike Run Clubs Chicago Coach Robyn LaLonde.



Hvis du løber off-road, har du sandsynligvis brug for et par trail-løbesko, som hjælper dig med bedre at navigere imellem rødder, småsten og klippestykker, og blødere, ujævne overflader, siger LaLonde. Disse har en slidstærk sål og en bredere base med et gribende slidmønster, som giver et bedre greb på jorden. Du bør måske også kigge efter en trail-løbesko, som enten er vandafvisende eller vandtæt og har en ankelkrave til at holde småsten ude. Hvis du løber på stier, der især er fyldt med sten eller er stejle, anbefaler LaLonde sko med en indbygget stenplade i mellemsålen, hvilket hjælper med at beskytte dine fødder fra pludselige stød og akavede landinger og gør det nemmere at løbe hårdere stigninger.