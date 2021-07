Sådan undgår du afbrudt søvn ifølge søvneksperter

5. Din mangel på søvnighed

Det er ikke hensigtsmæssigt at bruge for meget tid i sengen, hvor du ikke sover. Det skyldes, at din krop helst skal forbinde det at være i sengen med, at der skal soves, forklarer dr. Peters. "Hvis man tilbringer for megen vågen tid i sengen, kan man komme til at forbinde den med at være vågen eller, endnu værre, med angst og søvnløshed."



Få styr på det: Brug en time på at slappe af i stuen (læs, skriv dagbog, træk vejret langsomt og dybt, lav yin-yoga eller restitutionsyoga, øv mindfulness, lad dine muskler slappe mere og mere af, eller lyt til afslappende musik) for at geare ned, inden du lægger dig ind i din varme, trygge seng. Det hjælper søvnen med at komme naturligt, siger Baker.







Selvom du følger disse råd, kan du stadig bøvle med at vågne op kl. 3. Hvis dete sker, så fungerer det gode, gamle trick med at tælle får faktisk, siger Baker, eller du kan prøve at "dagdrømme" i sengen: Forestil dig et trygt og godt sted, mens du fokuserer på at trække vejret dybt. Hjælper det dig ikke? Stå ud af sengen, hvis du har ligget der i mere end 20 minutter (så du ikke kommer til at forbinde sengen med at være vågen), og prøv at læse, meditere eller sætte noget godnatsang-agtigt musik på. Gå først tilbage i sengen, når dine øjne begynder at lukke sig. Giv det tid, og hav tiltro til processen – det skal nok komme.