Sådan skaber man en holdmentalitet – ifølge coach Patrick Sang

Lad os sige, jeg har en løber, der løber 5.000 meter på 13:30, og de deltager i et løb, hvor 20 procent af atleterne løber under 13 minutter. Skal de fokusere på de 20 procent? Nej, de skal fokusere på en realistisk forbedring af deres egen tid til 13:20. Når man forsøger at sætte sine målsætninger efter, hvad andre kan, så ender man måske med at presse sig selv for hårdt, for hurtigt – så løber du en risiko for at blive skadet, miste modet eller endda begynde at udvikle en mental blokering.



Hvis man på den anden side fokuserer på, hvad man selv kan, så fjerner man et stort pres. Selv i store konkurrencer kan man bruge sin indre dialog til at sige: "Dette er en mulighed for at presse mig selv og forbedre mig". Snart vil du muligvis indse, at du ikke behøver være bedre end alle andre, du skal bare være bedre, end du var i går. Og med det lille mentale pusterum, vil du måske opleve, at du også bliver i stand til at glæde dig over dine holdkammeraters succes.



Jeg begyndte faktisk som træner, mens jeg stadig løb professionelt, og af og til trænede jeg holdkammerater, som jeg også skulle konkurrere mod i individuelle konkurrencer. Jeg endte med at træne en af dem, Bernard Barmasai, der satte verdensrekord i forhindringsløb i 1997. Jeg løb tilfældigvis også min egen personlige rekord i det løb.