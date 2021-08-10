Sådan skaber man en holdmentalitet – ifølge coach Patrick Sang

Var jeg jaloux på Bernard og hans guldmedalje? På ingen måde. Jeg følte mig som en del af Bernards sejr, så jeg følte også en del af den emotionelle belønning. Og jeg var utrolig stolt over min personlige præstation, for jeg vidste, at jeg havde givet alt. Jeg lover dig, at hvis du koncentrerer dig om at leve op til dit fulde potentiale, så vil du føle dig tilfreds, uanset hvad resultatet bliver.



Når det er sagt, så behøver du ikke altid at være storsindet. Nogle gange kan lidt "egoisme" hjælpe dig videre. Hvis du ikke føler, at du får nok muligheder for at træne som individuel atlet, så tal med din træner om det.



Jeg var i en lignende situation som college-atlet på vores førstehold for crossløb. Vores morgen-gruppetræning sluttede lige før dagens første time, og det var bare for meget for os. Som hold gik vi til vores træner og fortalte ham, at vi hellere ville træne individuelt. Han var først ikke sikker på, om det var en god ide, men vi lovede ham, at vi ville kunne præstere, når det virkelig gjaldt. Og med masser af hårdt, individuelt arbejde, var vi i stand til at "slå dem alle sammen" det år – som et hold.



Holdtræning hjælper dig som individ. Individuel træning hjælper holdet, og uanset hvad du vælger at fokusere på i det lange løb, så skal du være din egen største konkurrent. Og hvis dine holdkammerater også vinder? Så har du bare mere at fejre.



Coach Sang