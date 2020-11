Sådan påvirker motion immunsystemet

Sådan virker dit immunforsvar

En hurtig genopfriskning fra biologitimen: Dit immunforsvarssystem er et komplekst netværk af celler, der tjener som din første og bedste forsvarslinje mod skadelige virusser og bakterier. For at styrke det skal du fokusere på velværeøvelser, i dette tilfælde træning, der direkte påvirker netværket.



“Træning, det kan være cardio- eller styrketræning, forbedrer cirkulationen af vigtige immunceller, som reducerer din risiko for infektion", siger David C. Nieman, DrPH, American College of Sports Medicine-docent og biologiprofessor på Appalachian State University’s North Carolina Research Campus. Han publicerede for nylig en artikel om emnet i “Exercise Immunology Review".



Bevægelse, især 30 minutters moderate til hårde træningsøvelser, sætter gang i vigtige immunceller (neutrofile, monocytte, naturlige dræberceller, dræber T-celler) ved at trække dem væk fra perifere“baser” (milt, lymfeknuder, knoglemarv) og ind i blodet og lymfekarrene, hvor de cirkulerer gennem kroppen med højere fart end normalt. Dette giver cellerne bedre mulighed for at overvåge virusser og bakterier. “Aktivitet stimulerer også makrofagernes funktion [en anden vigtig immuncelle] og forbedrer viralt forsvar,” siger Neiman.



Du vil gerne have alle disse "immun-soldater" rundt om omkring i kroppen, fordi de skal støde på en virus, før de kan respondere på den og forberede en angrebsplan, siger Neiman. Når du springer over din daglige gåtur eller træning eller bliver i sengen eller sidder ved et skrivebord dag efter dag, er du ikke klar til kamp. De store våben kommer aldrig i brug, hvilket kan efterlade dit immunsystem underbeskyttet.



Det handler ikke kun om, at du bevæger dig, men også om, hvordan du bevæger dig. Husk, at vi sagde, at træning stresser kroppen? Det er den rette mængde af aktivitet, der er vigtig: lige nok til at mobilisere din hær, men ikke nok til at stoppe den på sin vej (på grund af for meget inflammation). Sådan finder du den rette balance.