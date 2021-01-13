Sådan påvirker motion immunsystemet

Alt, hvad der sætter gang i din blodcirkulation, hjælper også med at sætte gang i kampcellerne, og "det kræver virkelig ikke meget” siger Nieman, som anbefaler en daglig gåtur næsten hver dag i et tempo, der er hurtigere end vinduesshopping. Hvor langt bør du gå? Nieman siger 30 to 75 minutters vedvarende cardiotræning er ideelt. Hyppig cardiotræning er ikke blot en umiddelbar fordel for blodcirkulationen, det kan også styrke dit hjerte og skabe en god blodgennemstrømning generelt.



Løb giver samme fordele, så hvis du foretrækker at sætte tempoet op, gør du blot det. Vær blot opmærksom på, at hvis du træner meget hårdere eller længere, end du er vant til, kan det udsætte dit immunsystem for fare (det er den der stress-ting igen). Sagen i en nøddeskal: Et studie fra 1987, der var en milepæl, og som stadig er den største af sin slags, fandt frem til, at maratonløbere havde næsten seks gange større risiko for at blive forkølede, få influenza eller ondt i halsen ugen efter konkurrenceløbet, end ikke-løbere havde.



Hvis du træner til en distance-event, så sørg for at holde dig til en træningsplan, der gradvist øger din distance og fart (det kan være 12 uger til en halvmaraton og 20 før en hel, afhængigt af dit formniveau). Virtuelle konkurrencer kan være mere sikre end live konkurrencer, fordi man er mindre udsat for baciller, tilføjer Nieman. Og hvordan du spiser til dine træningsløb og konkurrencer, betyder også meget. Fordi glukose (sukkerindhold i kulhydrater) er et væsentligt næringsstof for immunceller, kan en passende mængde af kulhydrater før, under og efter udholdenhedsaktivitet hjælpe med at holde dig sund, siger han. Selv hvis du løber i mindre end 75 minutter, kan naturlige sukkerkilder, som frugt og/eller fuldkornsprodukter, før eller efter aktiviteten ikke skade.