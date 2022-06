Sådan overvinder du præstationsangst ifølge Coach Patrick Sang

Jeg startede med at løbe forhindringsløb, hvor man hopper over barrierer og vand. Dit sind og din krop skal arbejde sammen for at overvinde alle forhindringerne. Denne tro former hele min tilgang som løbetræner. Jeg vil have, at mine løbere skal være klar over, hvordan deres hænder svinger, hvordan deres ben bevæger sig, og hvad deres øjne kigger på. Selv i et langdistanceløb, hvor det kan føles ubehageligt at holde fokus på sine fornemmelser, skal en løbers hjerne og krop altid være synkroniseret. Når de er det, kan man løbe klogere, ikke hårdere.



På en måde er din angst et signal om, at du skal være i alarmberedskab og holde fokus. Hvis du træner dig selv til at fokusere på, hvordan din krop bevæger sig, når du mærker angst, har du et magtfuldt redskab, der kan hjælpe dig til at præstere under pres. Det virker måske ikke muligt lige nu, hvor din angst er som en stemme, der siger til dig, at du skal gå i panik. Men hvis du bruger alle de teknikker, vi har talt om – hvis du holder dig væk fra stressende samtaler, slapper af i hovedet med musik eller læsning og tager en lederrolle på dit hold – kan din angst måske stilne mere og mere af og blive til en hvisken.



Du kan betragte denne hvisken som en besked. Den siger til dig: "Nu skal du fokusere. Nu er det tid til at trække vejret. Nu er det tid til at fokusere på øjeblikket". Din angst går muligvis aldrig helt væk, men den kan ændre sig. Og du finder måske ud af, at du har brug for denne anden version af den.



Coach Sang