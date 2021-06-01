Sådan laver du den perfekte løberute

En fast rute i parken er en god måde at sikre, at man kommer afsted på, uden man behøver at tænke for meget over det (vi ved alle, at det at komme af sted er det halve af kampen, når det kommer til løb, og alt andet, faktisk). Men ligesom med din sædvanlige salatbestilling har man nogle gange brug for noget nyt.



"Hvis man løber de samme fem kilometer hver dag, hvor er glæden så i det?" spørger Nike senior director of global running Chris Bennett, også kendt som Coach Bennett. "Der er ingen succes ud over, at man har gennemført endnu en løbetur".

Det er afgørende at variere løbeturene på den ene eller den anden måde, hvis man vil forblive engageret i sporten i det lange løb, siger Coach Bennett. Desuden, tilføjer han, er det essentielt, hvis man vil udfordre sine muskler på nye måder (sådan kommer man til at løbe bedre og kommer i bedre form) og holde sin krop sund og sindet engageret.



Er du kørt fast i samme rille? Brug disse tips til at planlægge og mixe dine kilometer, så du trygt kan udforske nye steder og altid vil glæde dig til at få snøret skoene.