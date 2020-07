Sådan laver du den perfekte løberute

Dårlig luftkvalitet kan få træningen til at føles hårdere og påvirke den overordnede præstation, særligt for kvinder. En undersøgelse fra Virginia Polytechnic Institute and State University viste, at kvindelige maratonløbere, som over en periode på flere år løb store løb i byer, hvor forureningen plejer at være højest, havde forholdsmæssigt langsommere løbetider sammenlignet med mænd. (Årsagen kan være kvinders mindre luftrør; det er lettere for partikler at sætte sig fast og muligvis forårsage irritation). Tidligere forskning har vist, at løbere indånder mere luft end gennemsnittet – under et løb kan en maratonløber ind- og udånde samme luftmængde, som en stillesiddende person gør på to dage, hvilket betyder, at luftforurening kan være særlig farlig på længere ruter.



For at få den bedste adgang til ren luft bør du undgå at løbe på travle gader og i stedet løbe tidligt om morgenen før myldretid, hvor der er færre biler på vejen. Før du tager af sted, kan du også tjekke den lokale udsigt for luftforurening online. Hvis luften er god, er der lille eller ingen risiko ved at løbe udenfor, men prøv at undgå at løbe ude, når luftkvaliteten er dårlig, da det kan have skadelige effekter på helbredet, hvis du er følsom over for luftforurening.