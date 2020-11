Sådan læser du varedeklarationen som en diætist

01. Skan forsiden.

Betragt forsiden af en boks eller en pose som en reklame: Firmaet bruger denne plads til sælge dig noget, snarere end blot til at informere dig. Mens mange udsagn, der bruges på emballage, såsom "økologisk" og "god kilde" til noget, er strengt kontrolleret og har strenge definitioner, så kan andre udtryk, som fx "naturlig" og "fremstillet med ægte x eller y", være vildledende.



Det er klart, at sådanne påstande kan påvirke hvor sundt, du tror, et produkt er. Men selv om påstandene er sande, hænger de ikke nødvendigvis sammen med ernæringsmæssig kvalitet, viser et studie i "Journal of Public Policy & Marketing". For eksempel kan en madvare sagtens være fedtfattig eller glutenfri, men hvorvidt, det er sundt for dig at spise fedtfattige eller glutenfrie madvarer, er noget, du skal finde ud af sammen med din læge eller diætist. Og sådanne madvarer kan stadig have andre mindre gode egenskaber, som du vil finde ud af herunder.



Forskere refererer til dette fænomen som "sundhedsglorien", som er, når du antager, at en sundhedspåstand betyder, at et produkt er godt for dig. Sandheden er, at "jo flere påstande du ser på en madvare, jo flere røde advarselslamper burde du gerne se", siger Maciel. "Tag nu fx spinat. Der er ikke brugt mange markedsføringstricks for at få dig til at købe den. Den sælger sig selv".



02. Krydstjek påstandene.

Hvis emballagen fx viser fiber, så kig på næringsindholdet i varedeklarationen for at se, hvor mange gram, den indeholder. En "god kilde" til noget vil have mindst 10 procent af din anbefalede daglige mængde (i tilfældet med fibre er det 2,5 til 3 gram), mens en "stor" mængde eller "fantastisk kilde" vil være mere end 20 procent (så det er 5 gram eller mere), siger Maciel.



Tjek derefter listen over ingredienser for at se, om de fibre kommer fra en naturligt forekommende kilde, såsom fuldkorn, bælgfrugter eller frugt og grøntsager, eller fra noget mindre identificerbart, som er tilsat for at få fiberindholdet op, såsom psyllium husk eller cellulose. Gør det samme for proteinindholdet, ved at skanne for hele, rigtige fødevarer, som fx ærter i stedet for ærteprotein. "Madvarer i deres mere naturlige tilstand er bedre for os, fordi de generelt er mere næringsrige og indeholder færre kalorier", siger Maciel.



Lav denne øvelse med alle de ernærings-påstande, du ser. Hvis resten af emballagen mere eller mindre understøtter det, der er på forsiden, så fortsæt med at undersøge. Hvis den ikke gør, har du måske mest lyst til at sætte produktet tilbage på hylden – der kan være en årsag til, at virksomheden forsøger at vildlede dig.