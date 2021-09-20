Ask the Coach: "Hvordan kan jeg spille med en led holdkammerat?"
Coaching
Norske Gjert Ingebrigtsen fortæller en ung fodboldspiller, hvordan han skal undgå holdets mobber – og stadig få ham til at stå til ansvar.
Ask the Coach er en klumme med råd, der hjælper dig med at holde fokus på spillet.
Spørgsmål:
Kære Coach
Der er en spiller på mit hold, som behandler mig virkelig dårligt. Jeg siger dig, han mener ikke, jeg kan gøre noget rigtigt. I sidste uge scorede jeg vindermålet, og han begyndte at skælde mig ud for at være "egoistisk", da jeg ikke afleverede til ham. Men kampen før – hvor jeg faktisk afleverede til ham – råbte han ad mig, fordi jeg ikke skød efter målet, og sagde, at jeg har en "svag psyke". Han opfører sig, som om han forsøger at indgyde en vindertilgang, men måden, han gør det på, får mig til at føle mig som en taber. Men det er ikke bare mig. Han er en idiot over for de fleste på holdet, hvilket skaber en dårlig stemning. Hvordan lærer jeg at ryste hans konstante kritik af mig, så jeg kan koncentrere mig om mit spil?
Hearing Every Last Point
17-årig fodboldspiller
Svar:
Først og fremmest, HHEP, jeg er ked af, at du bliver udsat for det her. Det er så skræmmende at blive mødt med en vred tone og hævet stemme. Det kan starte en ond cirkel: Når alt, du foretager dig, bliver angrebet, begynder du at forvente at blive angrebet. Du tænker, at hvis du afleverer, er det forkert. Hvis du ikke gør det, er det forkert! Så går du i stå og frygter det uundgåelige. Og din præstation lider under det.
Den slags gift kan ende med at ødelægge et holds overordnede kultur. Jeg har lagt mærke til, at når spillere bliver mobbet, begynder de til gengæld at mobbe andre. Der udvikler sig et slags feedbackloop, som gør, at negativitet og frustration hurtigt bliver normen – og det påvirker alles præstation.
Denne adfærd kan ikke tolereres i nogen sport. Som træner tror jeg, at måden, man behandler andre på, er vigtigere end et trofæ eller en medalje. Det er større end at være en god atlet. Det handler om at være et godt menneske. Derfor begynder jeg altid en sæson med at forklare alle, hvilken adfærd der forventes, og konsekvenserne ved ikke at gøre det rigtige. Det gælder både for topscoreren. Og for MVP'en. Og i mit tilfælde mine børn.
Jeg blev træner, fordi jeg gerne ville træne mine sønner, Henrik, Filip og Jakob. For tiden træner jeg dem i professionel mellemdistanceløb, men vi startede med langrend og fodbold.
Mine sønner – jeg siger ikke hvem af dem – har sommetider stået på den anden side i denne situation. De har været de arrogante. De har været dem, der har talt negativt til andre atleter under eller efter events eller under træningen. Jeg har været nødt til at tage dem ud fra banen og sige, "Sådan taler man ikke til andre. Du må komme på banen igen, når du har ændret din adfærd". Det er min opgave at forhindre, at dårlig adfærd bider sig fast på et hold, så jeg har aldrig tøvet med at sætte hårde grænser for mine sønner.
Jeg bør nævne, at mobberi ikke kun finder sted blandt atleter. Man finder det i skoler, på kontorer og endda blandt naboer. Men adrenalinniveauerne, som folk har under sportskonkurrencer, kan skabe en situation, der har større sandsynlighed for at komme ud af kontrol.
Jeg tror, at måden, man behandler andre på, er vigtigere end et trofæ eller en medalje. Det er større end at være en god atlet. Det handler om at være et godt menneske.
Det er lidt, som at nogen kan blive aggressive, når de har drukket. Bagefter fortryder de det måske. De undskylder måske for deres opførsel. Måske forstår de ikke engang, hvorfor de mistede kontrollen. Næste gang din holdkammerat er efter dig, så prøv at huske på det. Ikke så du kan undskylde hans opførsel, men så du kan huske på, at det ikke har noget at gøre med dig. Det hele handler om ham og hans manglende kontrol.
Hvis du har denne forståelse, så er det med til at lægge en mental afstand mellem dig og din holdkammerat, så du kan fokusere på dit spil. Og hvis det ikke virker, så prøv med fysisk afstand, og gå væk, næste gang han flipper ud på dig.
Det her er selvfølgelig midlertidige løsninger. En mobber ændrer sjældent adfærd, medmindre nogen holder vedkommende ansvarlig. Personen lærer ikke at styre sig, når han eller hun er pumpet fuld af adrenalin, medmindre nogen hjælper vedkommende med at se sammenhængen mellem handling og mistet spilletid (eller en tabt kamp!).
Derfor er det så utroligt vigtigt, at du fortæller din træner, hvad der sker. Jeg ved, at det ikke er let at stå frem, men det er din træner, der skal tale med holdkammeraten, ikke dig.
For det første fordi du risikerer gengældelse, hvis du konfronterer din holdkammerat. For det andet fordi din træner har to opgaver her: Vedkommende skal stoppe det mobberi, der finder sted nu, og forhindre det mobberi, der endnu ikke har fundet sted.
Jeg håber, at din træner benytter sig af denne lejlighed til at gøre situationen bedre for dig, og i sidste ende for hele holdet. Træneren skal ikke bare tage sig af en mobber, han får også mulighed for at skabe en kultur, hvor holdkammerater ved, hvordan de støtter hinanden og ved, at de kan sige til, hvis der er noget i vejen.
Og du kan være meget stolt over, at du har været med til at starte den kultur. Måske begynder du endda at score oftere, og holdet begynder måske at vinde oftere. Holdets mobber vågner måske op en dag og forstår, at han har været en stopklods for jer alle sammen. Og hvis det ikke trænger igennem til ham? Hvis han ikke forstår vigtigheden af at behandle andre med respekt? Tja, så er han nok ikke med på holdet særlig længe.
Coach Ingebrigtsen
Gjert Ingebrigtsen er en norsk løbetræner og træner for sine sønner, Henrik, Filip og Jakob, der løber på eliteniveau. Familien dominerer mellemdistanceløb i Europa, hvor alle tre mænd har vundet guld i 1500-meter til EM i atletik. Jakob vandt desuden en guldmedalje i 1500-meter til OL 2020, har vundet en EM-guldmedalje på 5000-meter og er den yngste løber, der har løbet 1,6 km på under 4 minutter. Gjert, som ikke har en baggrund inden for løb, har udviklet sin egen træningsfilosofi, der er baseret på en stram proces og konstant efterprøvning af resultater. I 2018 blev han udnævnt til årets sportstræner i Norge.
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Fotos: Constantin Mirbach
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