Det her er selvfølgelig midlertidige løsninger. En mobber ændrer sjældent adfærd, medmindre nogen holder vedkommende ansvarlig. Personen lærer ikke at styre sig, når han eller hun er pumpet fuld af adrenalin, medmindre nogen hjælper vedkommende med at se sammenhængen mellem handling og mistet spilletid (eller en tabt kamp!).



Derfor er det så utroligt vigtigt, at du fortæller din træner, hvad der sker. Jeg ved, at det ikke er let at stå frem, men det er din træner, der skal tale med holdkammeraten, ikke dig.



For det første fordi du risikerer gengældelse, hvis du konfronterer din holdkammerat. For det andet fordi din træner har to opgaver her: Vedkommende skal stoppe det mobberi, der finder sted nu, og forhindre det mobberi, der endnu ikke har fundet sted.



Jeg håber, at din træner benytter sig af denne lejlighed til at gøre situationen bedre for dig, og i sidste ende for hele holdet. Træneren skal ikke bare tage sig af en mobber, han får også mulighed for at skabe en kultur, hvor holdkammerater ved, hvordan de støtter hinanden og ved, at de kan sige til, hvis der er noget i vejen.



Og du kan være meget stolt over, at du har været med til at starte den kultur. Måske begynder du endda at score oftere, og holdet begynder måske at vinde oftere. Holdets mobber vågner måske op en dag og forstår, at han har været en stopklods for jer alle sammen. Og hvis det ikke trænger igennem til ham? Hvis han ikke forstår vigtigheden af at behandle andre med respekt? Tja, så er han nok ikke med på holdet særlig længe.





Coach Ingebrigtsen