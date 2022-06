Sådan håndteres kontrollerende sportsforældre ifølge Coach Patrick Sang

Det føles måske ikke sådan, PUSH, men du er allerede halvvejs i mål.



Jeg oplevede selv en del pres, da jeg begyndte at løbe ved University of Texas i Austin. Cheftræneren rekrutterede det kommende løbehold på baggrund af vores statistikker. Så da vi mødte ham for første gang, stillede han spørgsmål om os selv og vores løbebaggrund. Som tiden gik, kunne jeg mærke, at han blev mere og mere skuffet over vores erfaringsniveau. Han havde alle de her forventninger, og dem levede vi ikke op til. Manden var rasende. Det kunne jeg se i hans øjne. Og det er en forfærdelig følelse.



Jeg fandt med tiden ud af, at træneren var under et stort pres for at opbygge et vinderhold, og det pres videreførte han til os. Nu hvor jeg vidste, hvad han gik igennem, var jeg i stand til at adskille hans angst fra min egen, og det gjorde, at jeg kunne tale til ham med empati i stedet for med vrede. Snart derefter skulle vi løbe time trials, og så havde jeg muligheden for at vise ham, hvad jeg kunne. Du kan tro, at det var ret så tilfredsstillende at bevise, at han havde taget fejl. Men jeg havde ikke kunnet gøre det uden at have forstået hans perspektiv.



Det er det, jeg mener, når jeg siger, at du allerede er halvvejs i mål. Du har allerede sat dig ind i, hvorfor dine forældre opfører sig sådan. Som du sagde, prøver de at udleve deres drømme igennem dig. Du ved, at det ikke handler om din præstation, men om deres fortrydelse. Når du har forstået det, har du et godt afsæt for at overvinde udfordringen. Jeg har en anden historie, som måske kan hjælpe dig med resten...



Da jeg begyndte at løbe tilbage i 80'erne, gennemgik løbesporten nogle store forandringer i mit hjemland Kenya. Folk begyndte at se sporten som en mulighed for at få et arbejde, få et stipendium eller måske endda komme til USA. Jeg begyndte at se, at løberes ægtefæller og familiemedlemmer så dem som en indtægtskilde. De forventede, at løberen leverede, ikke nødvendigvis med hensyn til præstation, men med hensyn til ressourcer. At udsætte en atlet for sådan et pres er det samme som at give dem en fysisk vægt at bære rundt på. Det får dem næsten altid til at gå i stå.