Sådan håndteres kontrollerende sportsforældre ifølge Coach Patrick Sang

Familiemedlemmer tror ofte, at det hjælper at presse på, så de kan opnå det, de vil – hvad end det så er. De tror, at det bare er et spørgsmål om, at en løber skal give den lidt mere på konkurrencedagen. De forstår ikke altid, at den egentlige indsats ligger i de mange timers træning og forberedelse, og at den allerstørste motivation kommer indefra.



Du sagde, at dine forældre selv var atleter, men det lader til, at de måske har glemt det daglige slid, og hvordan alle sportsgrene kræver ofre og hårdt arbejde. Jeg synes, du skal invitere dine forældre med til træningen. Lad dem se dig varme op og strække ud og sætte af fra startblokkene igen og igen. Lad dem se dig arbejde med tempo, kropsholdning og mental udholdenhed. Når de ser, hvad din sport kræver, vil de måske begynde at forstå, at du allerede presser dig selv hver dag. De vil måske kunne slippe deres bekymringer og sige: "Du har styr på det her!"



Nogle gange er svaret ikke at tune familien ud, men at få dem til at forstå din proces. Og din passion.



Hvis det ikke letter presset på dig, er du nødt til at sige fra. Sig til dem, at deres indblanding distraherer i stedet for at motivere dig. Sig til dem, hvor meget du elsker sporten, lige så meget som de elskede deres. Dette vil kræve mod. Men det vil være det værd.



Hvis dine forældre var her lige nu, ville jeg sige til dem, at de er heldige at have en datter som dig, der virkelig elsker sin sport. Jeg ville sige til dem, at din kærlighed til løb er noget, der skal beskyttes, værdsættes og støttes, og ikke skal presses så hårdt, at du risikerer udbrændthed. Og jeg ville sige til dem, at det, de gør lige nu, ikke vil give dem det, de vil have. At de er nødt til at give din ild noget luft, så den kan vokse.



Og en lille påmindelse til jer alle tre: I ønsker alle det samme. Både du og dine forældre ønsker, at du skal udleve dit fulde potentiale. Hvis du kan hjælpe dem med at forstå, at vejen til det går igennem støtte og ikke pres, så er jeg ikke i tvivl om, at du vil komme til at nyde at løbe igen. Og dine forældre vil måske også kunne nyde det mere – fra en sund afstand.



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