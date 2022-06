Sådan håndterer du at være udelukket ifølge Coach Courtney Banghart

"Når man er en del af et hold", sagde jeg til dem, "er man nødt til at gøre to ting. Man er nødt til at tale hensynsfuldt, og man er nødt til at lytte hensynsfuldt". Så tog vi den hele vejen rundt og delte, hvad vi tænkte og følte. Alle brugte "jeg"-sprog, såsom "jeg føler dette" eller "jeg har oplevet sådan". Og ingen blev holdt udenfor. Vi delte alle med hinanden, en efter en.



Til næste kamp endte næsten halvdelen af holdet med at gå i knæ. Og nu skal du høre: Vi følte os stadig forbundne, selvom vi havde forskellige synspunkter. Vi havde alle været en del af den svære samtale. Vi havde været sårbare sammen. Vi vidste, hvor vi stod hver især, og vi lod ikke vores forskelligheder splitte os. En svær samtale kan bringe et hold tættere sammen i stedet for at opsplitte det. Jeg har set det ske igen og igen. Jeg ville ønske, at jeg kunne dele flere historier, men som jeg sagde, er omklædningsrummet et helligt sted.



Tilbage til din situation. Det er ret tydeligt, at der er brug for at blive taget en svær samtale. Men jeg vil ikke bede dig om at starte den. Det er ikke retfærdigt at bede en 17-årig om at navigere i dette. At bede en, som bliver holdt udenfor af racemæssige årsager, om at løse problemet er uretfærdigt på et helt andet niveau.



Jeg vil bede dig om at få dine trænere på banen. De er der for at støtte dig, især i en situation som din. Du er nødt til at tage det første modige skridt og fortælle dem, hvad der sker, og hvordan du har det. Men efter det, hvis de lever op til deres pligter som trænere, vil de gøre noget ved det. Jeg ved, at hvis nogen holdt andre spillere udenfor på mit hold, ville jeg straks få gjort noget ved det.



Der er selvfølgelig altid en risiko for, at dine trænere ikke vil gøre noget ved det. Hvis det er tilfældet, kan jeg i det mindste minde dig om dette: Der er hold derude, som hylder forskellighed. Der er hold derude, hvor spillerne elsker og stoler på hinanden. Og jeg tror på, at du en skønne dag vil blive en del af sådan et hold. Det fortjener du.



Coach Banghart