Sådan får du dine børn til at være mere aktive ifølge eksperterne

Forældres påvirkning kan gøre en forskel

Ikke for at skræmme dig, men det eksempel, du sætter, kan være afgørende for dine poders forhold til bevægelse mange år fremover, siger Diana Cutaia, stifter af Coaching Peace Consulting, som arbejder sammen med Nikes Social and Community Impact-team, foruden flere skoledistrikter. "Hver gang man taler om at være aktiv, selv hvis det bare er om ens egen træning, så er det en mulighed for, at ens børn enten kan føle sig entusiastiske omkring det, eller for at de vil miste interessen for fitness," siger hun. Det skyldes, at børn ofte danner deres meninger ud fra ord og handlinger, som kommer fra mennesker omkring dem, først og fremmest deres forældre.

For at gøre det nemmere for dig som forælder er her en kort gennemgang af, hvad man skal gøre, og hvad man ikke skal gøre.