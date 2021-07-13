Sådan får du dine børn til at være mere aktive ifølge eksperterne

Hvis det var en olympisk sportsgren at game og se på videoer, så ville børn vinde guld. "Skærmtid kan udløse store mængder dopamin fra hjernen," siger Lisa Jo Gagliardi, en tidligere skolesundhedskoordinator i Michigan og stifter af rådgivningsvirksomheden LJ Gagliardi: Building a Whole Child Toolbox. Dopamin er et signalstof, som styrer kroppens nydelses- og belønningssystem, og det er en af grundene til, at det er så svært at løsrive sig fra skærmen, som næsten kan være som en afhængighed, siger Gagliardi.

Men bare rolig: Fysisk aktivitet udløser også dopamin. Den eneste forskel er, at bevægelse kræver en større indsats – dit barn skal skifte til tøj, det kan lege eller træne i, det skal presse sig selv for at løbe efter en ven eller en bold og måske endda gå i bad bagefter – end hvis det bare lader sig dumpe ned i sofaen med fjernbetjeningen. Inaktive fritidsinteresser kræver måske mindre, men det betyder ikke, at de er sjovere: Forskning viser, at børn, som får to minutters pause til at lave noget aktivt, nyder aktiviteten mere end børn, der får to minutter til at spille på en iPad, siger hovedforfatteren bag studiet, Rebecca Hasson, ph.d., som er lektor i kinesiologi ved University of Michigan.

Børn har bare brug for flere muligheder og opmuntring til at lege og motionere. Jo mere de får af det, siger Gagliardi, "jo mere vil deres hjerne genkende de behagelige effekter."