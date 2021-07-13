Sådan får du dine børn til at være mere aktive ifølge eksperterne

Hjælp dine børn med at forelske sig i bevægelse
Coaching
Det er et forhold, du bør bakke op om for ungernes fysiske og psykiske sundheds skyld – og det kan du nu med dette alderstilpassede program.
Hvis dit barn – og her mener vi alle aldre mellem 2 og 17 år – ikke bevæger sig så meget, som du kunne ønske, så for det første: velkommen i klubben, og for det andet: det er ikke din skyld. Sig det højt: "Det er ikke min skyld."
Internettet og elektronik har gjort livet nemmere – men også mere inaktivt end nogensinde, siger Adam Rosante, som er en styrke- og konditionsspecialist, der arbejder med børn. Skoler har desuden nedprioriteret frikvarter og idrætstimerne de seneste 20 år. Og pandemien har skruet op for de virtuelle aktiviteter og sat holdene med fysisk fremmøde på pause – den form for bevægelse, som børn søger mest, tilføjer Rosante.
Videnskaben bag vores skærme
Hvis det var en olympisk sportsgren at game og se på videoer, så ville børn vinde guld. "Skærmtid kan udløse store mængder dopamin fra hjernen," siger Lisa Jo Gagliardi, en tidligere skolesundhedskoordinator i Michigan og stifter af rådgivningsvirksomheden LJ Gagliardi: Building a Whole Child Toolbox. Dopamin er et signalstof, som styrer kroppens nydelses- og belønningssystem, og det er en af grundene til, at det er så svært at løsrive sig fra skærmen, som næsten kan være som en afhængighed, siger Gagliardi.
Men bare rolig: Fysisk aktivitet udløser også dopamin. Den eneste forskel er, at bevægelse kræver en større indsats – dit barn skal skifte til tøj, det kan lege eller træne i, det skal presse sig selv for at løbe efter en ven eller en bold og måske endda gå i bad bagefter – end hvis det bare lader sig dumpe ned i sofaen med fjernbetjeningen. Inaktive fritidsinteresser kræver måske mindre, men det betyder ikke, at de er sjovere: Forskning viser, at børn, som får to minutters pause til at lave noget aktivt, nyder aktiviteten mere end børn, der får to minutter til at spille på en iPad, siger hovedforfatteren bag studiet, Rebecca Hasson, ph.d., som er lektor i kinesiologi ved University of Michigan.
Børn har bare brug for flere muligheder og opmuntring til at lege og motionere. Jo mere de får af det, siger Gagliardi, "jo mere vil deres hjerne genkende de behagelige effekter."
Forældres påvirkning kan gøre en forskel
Ikke for at skræmme dig, men det eksempel, du sætter, kan være afgørende for dine poders forhold til bevægelse mange år fremover, siger Diana Cutaia, stifter af Coaching Peace Consulting, som arbejder sammen med Nikes Social and Community Impact-team, foruden flere skoledistrikter. "Hver gang man taler om at være aktiv, selv hvis det bare er om ens egen træning, så er det en mulighed for, at ens børn enten kan føle sig entusiastiske omkring det, eller for at de vil miste interessen for fitness," siger hun. Det skyldes, at børn ofte danner deres meninger ud fra ord og handlinger, som kommer fra mennesker omkring dem, først og fremmest deres forældre.
For at gøre det nemmere for dig som forælder er her en kort gennemgang af, hvad man skal gøre, og hvad man ikke skal gøre.
Det skal du gøre: Fokusér på det positive ved motion.
Hver gang du er ved at gøre klar til træning eller kommer hjem fra træning, så brug ord, der fremstiller fysisk aktivitet som noget, der gør dig glad, siger Cutaia. Fortæl om, hvordan din morgenløbetur giver dig energi, eller hvordan vægttræning får dig til at føle dig stærk. Så er der større chance for, at dine børn også får lyst til at opleve de positive resultater af fitness, forklarer Hasson.
Det skal du ikke gøre: Tvinge dem til at træne.
Hvis børn føler sig presset og ikke selv får lov at træffe valg omkring motion, så vil de formentlig kæmpe imod, når du prøver at få dem til at bevæge sig, indikerer forskning i Medicine & Science in Sports & Exercise. Hvis man ikke lader børn træffe beslutninger selv, hæmmer man dem i at se sig selv udføre handlingen. Du kan i stedet opfordre dem til en times bevægelse hver dag (hvilket mindre end 25 procent af børn mellem 6 og 17 får ifølge Centers for Disease Control and Prevention).
Det fundamentale skal være sjovt
Der findes ikke én løsning, der passer til alle, men her er nogle generelle råd, som kan give børn lyst til at bevæge sig mere, bevæge sig bedre og give dem lyst til at udvikle en vedvarende sund livsstil. Hvis du har svært ved at finde tiden, ressourcerne eller energien til at gøre, som vi skitserer nedenfor, foreslår Rosante at arrangere aktive legeaftaler med en nabo eller ven, så man kan støtte sig til hinanden på forskellige dage.
Fra 2 til 5 år: Opbyg fundamentet
Små børn har endnu ikke helt styr på det med bevægelse, så de bruger sansemæssig information – hvad de kan se, høre, røre, lugte og smage – til at lære, hvordan de kommer rundt, siger Hasson. Derfor bør du fokusere deres aktive tid på at udvikle deres motorik, som fx at gå, løbe, sparke, kaste og klatre og få det til at føles som leg, siger hun. Få dem til at kaste med en bønnepose, eller leg fangeleg med dem for at udvikle deres bevægelsesfundament.
Fra 6 til 9 år: Det skal være kort og godt
Dit barns koncentrationsevne er ret begrænset – omkring 2 til 3 minutter for hvert år af deres alder, siger Hasson. Heldigvis fungerer børn i denne alder godt med intervaller, siger hun, så lav sjove aktiviteter med hurtig og gentagende bevægelse, som fx en pludselig dansekonkurrence eller et kort stafetløb.
Med hensyn til udvikling af færdigheder skal du fokusere på koordinationsevne. "Balancebomme – både virkelige og fiktive – er et rigtig godt redskab," siger Rosante, der plejer at få børn til at lege jorden er giftig, hvor de skal gå hen over en bom eller en linje, samle en bold op og gå tilbage, mens de skal forestille sig, at jorden er giftig under og omkring dem. Uanset hvad du vælger, så husk at gøre det kort (det var det der med koncentrationsevnen).
Fra 10 til 13 år: Gør det til noget socialt
Når skolebørn begynder at nærme sig de mellemste klasser, helt præcis femte og sjette klasse, viser forskning, at deres fysiske aktivitet styrtdykker med 50 procent. Det skyldes formentlig, at de ikke får frikvarter længere, og at børn, der ikke tror, at fysisk aktivitet er deres stærke side, begynder at vælge det fra. Desuden har tweens og unge teenagere en tendens til kun at gå op i, hvad deres venner laver, og det involverer ofte ... jep, et elektronisk apparat af en slags.
Brug det sociale til din fordel, siger Rosante. Arrangér en fodbold- eller basketballkamp med vennerne. Lav en holdbaseret forhindringsbane i haven. Eller hvis dit barn ikke kan løsrive sig fra iPad'en, fordi det fx ser Harry Potter-film, så pust liv i troldmandsverdenen ved at spille din egen version af quidditch udenfor, foreslår Rosante.
Fra 14 år og op: Sig ja til sport
De fleste teenagere bryder sig ikke om at få at vide, hvad de skal gøre, og de er ikke så vilde med de simple lege, som yngre børn kan lide. Det er her, at sport i haven, familiekapløb og hobbyer som dans og karate kommer ind i billedet. Find ud af, hvad dit barn godt kan lide, og hvordan du bedst kan gøre det til sjov og underholdende bevægelse. Om det betyder, at de skal gå på et hold eller bare fjolle rundt med dig udenfor, er ikke så vigtigt, siger han.
Det er aldrig for sent at få dit barn i gang med en fritidsaktivitet, så hvis de ser op til LeBron eller gerne vil have samme hårfarve som Megan Rapinoe, så bør du opmuntre dem til at begynde på den atlets sport, siger Rosante. Hvis de ikke bryder sig om idéen, eller hvis det af andre grunde ikke er en mulighed, så prøv at finde på noget, du kan gøre i dag, der kan fremelske glæden ved bevægelse i dit barn, tilføjer han. Det kan være at købe et brugt fodboldmål, eller at spørge dem, om de vil lære dig deres yndlingsdans på TikTok (det involverer en skærm, men det er stadig aktivt, forklarer Hasson ... snedigt trick!).
Ved at prøve dig frem kan du forhåbentlig snart komme med i en ny klub: Stolt forælder til et sundt og aktivt barn.
Tekst: Rozalynn Frazier
Illustration: Kezia Gabriella
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