Sådan bryder du dårlige vaner én gang for alle

Hvor mange gange har du prøvet stoppe med at drikke sodavand, skære ned på skærmtid eller stoppe med at falde i søvn foran fjernsynet? Hvor meget slog du dig selv i hovedet, hver gang det ikke lykkedes?



Hvis du svarede "mange gange" og "meget", så er det tid til en helt ny tilgang til at få has på dine dårlige vaner, så de ikke længere spænder ben for dine wellness-mål.



"Du kan ikke tvinge dig selv til at ændre din dårlige adfærd", siger Wendy Wood, ph.d., der er professor og forsker i psykologi og erhverv ved University of Southern California, hvor hun har brugt årtier på at studere, hvordan vi skaber og ændrer vaner. (Hun har også skrevet en bog om det, der hedder: Good Habits, Bad Habits: The Science of Making Positive Changes That Stick). Din selvkontrol og viljestyrke forsvinder med tiden. Hvis du vil bryde de negative mønstre, er du nødt til at gå efter kilden og ændre din hjerne, siger Wood.



Uanset om din vane er kæderygning eller at gå i træningscentret regelmæssigt, er det det samme for vores hjerne, siger Judson Brewer, læge, ph.d., og Director of Research and Innovation ved Brown University Mindfulness Center og forfatter til The Craving Mind. "Noget trigger bestemte handlinger i din hjerne, og den adfærd giver din hjerne en belønning", siger Brewer. Du gør dig klar til et eftermiddagsmøde eller undervisningstime (trigger), drikker en sodavand (adfærd) og får en sukkerrus (belønning). Ofte sker alt dette uden, at du tænker over det.



Faktisk er 43 procent af de handlinger, du laver hver dag, vanemæssige og ubevidste, siger Wood. At køre på autopilot er fantastisk for de gode vaner, men det er ikke så fedt for de ting, som du ville ønske, du ikke gjorde. Hvis du vil handle mere formålsrettet og angribe roden til problemerne i stedet for at angribe dig selv, så følg denne femtrinsplan, som hjælper dig med at holde dig på ret kurs.