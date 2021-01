Sådan bryder du dårlige vaner én gang for alle

1. Få overblik over dine dårlige vaner.

For at stoppe med at scrolle uendeligt på din telefon eller spise den anden (okay, tredje) brownie skal du forstå, hvorfor disse mønstre er der, siger Brewer. Tag pen og papir frem, og for hver dårlige vane, du har, skal du skrive dens trigger, adfærd og belønning ned.



Lad os bruge scrolling som et eksempel. Din trigger kan være at se en ven tage sin telefon frem, og adfærden er, at du også tager din telefon frem og begynder at scrolle gennem sociale medier. Belønningen kunne være at se et par likes på det sidste billede, du lagde op, eller grine af et meme, som du kan genkende fra dig selv. Denne trigger-adfærd-belønnings-cirkel er prentet i din hjerne, siger Brewer, og det første skridt til at bryde den er at blive bevidst om, at den er der. "Hvis du ikke er klar over, at det sker, har du tabt", siger han. "Du vil aldrig kunne stoppe".



2. Konteksten betyder noget.

En nem måde at bryde ud af cirklen med de dårlige vaner: undgå triggerne. Steder, tidspunkter af dagen, selv de menneskerne, der er omkring dig, kan alle være triggere på et ubevidst plan, siger Wood. Hvis du ændrer disse forhold, vil du også kunne ændre dine handlinger.



Hvis du bemærker, at du tager en snack, hver gang du åbner din laptop i sofaen, så prøv kun at åbne den ved dit skrivebord, hvor du er trænet til at arbejde og ikke slappe af. Hvis du rækker ud efter din telefon eller fjernbetjeningen til fjernsynet hver aften, før du går i seng, så læg dem i et andet rum, og læg en bog på dit natbord i stedet for. Får du altid for meget at drikke sammen med din ven? Prøv at gå en lang tur sammen i stedet.



3. Tilføj friktion.

Du kan forvandle negativ adfærd til positiv ved at gøre det lidt sværere at gennemføre. For at forklare dette henviser Wood til et klassisk studie publiceret i "Journal of Applied Behavior Analysis". Forskere ville vide, hvad det ville kræve at få folk til at vælge trapperne fremfor elevatoren i en fireetagers bygning, så de forsinkede den tid, det tog for dørene i elevatoren at lukke, med 16 sekunder. Denne lille ubelejlighed kalder forskerne for friktion, og det skar elevatorturene ned med en tredjedel. "Det mest fantastiske?", siger Wood. "Da hastigheden var normal igen fire uger senere, blev folk ved med at tage trapperne – de havde formet en ny tag-trappen-vane".



Du kan være kreativ med at tilføje friktion til mønstre, som du gerne vil ændre. Bider du altid negle? Så er det tid til en manicure. Sidder du hele dagen ved din computer? Prøv en hård kontorstol, som gør, at du oftere rejser dig op. Selv en lille smule modstand kan blokere din automatiske respons.



4. Sæt fokus på her og nu.

Næste gang du udsætter et projekt eller ser bunden af en kæmpe pose chips, så stop op, og tænk over, hvordan du har det. "Spørg dig selv: 'Hvad får jeg ud af dette?'", siger Brewer. Blot det at være bevidst om dine handlinger kan hjælpe med at ændre den integrerede vane i din hjerne. Brewers forskerhold studerede for nylig dette hos mere end 1000 patienter, der overspiste. Efter at patienterne virkelig blev bevidste om, hvordan det føltes at overspise og gentog denne øvelse 10 til 15 gange, begyndte deres trang til overspisning at falme, og de rapporterede en betydelig reduktion i trang-relateret spisning. "Da de begyndte at se, at deres tidligere adfærd ikke hjalp på noget, faldt belønningsværdien", siger han. "De mistede lysten til det".



Det andet bevidste skridt, du kan tage, er at tænke på, hvor meget bedre du har det, når du ikke laver din dårlige vane, siger Brewer. "Vores hjerne er altid på udkig efter et større, bedre tilbud, en "BBO" (bigger, better offer)", forklarer han. "Så hvis du kan fokusere på, hvor lidt din gamle adfærd belønner dig, og hvor givende den nye adfærd er, vil din hjerne naturligt bevæge sig i den retning". Måske er din "BBO" de dybe samtaler, du har med nære venner i den tid, du ville have brugt på at scrolle på telefonen. Eller den glæde, du føler, når du rent faktisk løber en tur om morgenen i stedet for at springe over og fortryde resten af dagen.

5. Hav en plan B.

I de øjeblikke hvor du er fristet til at falde tilbage til dine gamle, dårlige vaner, skal du skabe en "hvis/så"-plan. For eksempel hvis du pludselig får trang til en eftermiddagssodavand, så tager du et glas danskvand i stedet. At have en konkret strategi til at styre dig selv mod en bedre løsning kan hjælpe med at sikre, at det faktisk sker. Dette gælder særligt, når du lige er begyndt på at bryde en dårlig vane, og den stadig har lidt magt over dig, siger Wood.



At bryde cirklen med trigger-adfærd-belønning bliver nemmere og nemmere, jo mere du øver dig, siger Wood. Bliv ved med at gentage trinnene herover, og så bliver det hurtigt en vane at bryde dine dårlige vaner.