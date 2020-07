Sådan bør du spise før en konkurrence

Hvad, og hvornår, du bør spise på løbsmorgenen

Morgenmaden på løbsmorgenen er svær. Du bør spise nok til at give nok brændstof til dit løb, men du bør heller ikke spise så meget, at du kan mærke det i maven, imens du løber. Det, at de fleste løb starter tidligt om morgenen, når folk ikke engang er sultne endnu, gør det kun mere udfordrende.



Hvis du kan vågne tidligt nok til at kunne spise morgenmad mindst to timer før, dit løb starter, så spis et normalt, afbalanceret måltid, siger Maciel. Forestil dig det ideelle forhold af kulhydrater, protein og fedt.



Hvis du ikke vil stå så tidligt op, så spis en miniudgave af dette måltid en time før dit løb starter. "Vi anbefaler generelt noget flydende på dette tidspunkt", siger Maciel. Sørg for at inkludere en god kilde af komplekse kulhydrater, såsom fuldkorn. Komplekse kulhydrater tager længere tid for din krop at nedbryde, end de simple gør, hvilket betyder, at brændstoffet bør ramme din blodstrøm under løbet, lige når du har brug for ekstra kraft. Lav en go-to-shake ved at kombinere havregryn, peanut butter, bær og soja- eller komælk.