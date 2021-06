Sådan kommer man sig over et stort nederlag

Så jeg tog chancen og håbede, at det ville ende med at være en dårlig dag for hende og en god dag for mig. Sådan gik det ikke. Jeg vandt ikke. Men det var et langt bedre resultat at spille og tabe foran det publikum mod en modstander på det niveau end at skulle leve med fortrydelsen over ikke at have prøvet. Og ved du hvad? Året efter vendte jeg tilbage og vandt mesterskabet igen (stortalentet havde taget afgangseksamen).



Noget andet, som hjalp mig med at forvandle det nederlag til en sejr, var ganske enkelt at respektere øjeblikket, at mærke smerten og slippe den. Du kan se tilbage, når du er gået på pension, ikke nu, hvor du stadig stræber opad. Og jeg, mine spillere – atleter generelt – vi stræber. Vi er jægere, altid på jagt.



På Twitter bruger jeg meget hashtagget #inpursuit. Det er mit mantra. Men det betyder ikke, at jeg jagter den næste sejr. Det betyder, at jeg jagter den næste mulighed. Og jeg har opdaget, at jo hårdere du arbejder, des større bliver de muligheder, der kommer din vej.



Jeg ser en stor mulighed foran dig i form af et genopbygningsår. Overlevelse og evolution handler om tilpasning. Det er det, Darwin sagde, og det elsker jeg. Jeg lever efter det. Jeg starter ikke på et genopbygningsår med tanken: "Pyh, det her bliver forfærdeligt". Jeg tænker: "Hvordan kan jeg tilpasse mig?"