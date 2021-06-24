Hvorfor du bør føje Primal-træning til din rutine

En hund, der går på bagben, er hylemorsomt (og guld værd på de sociale medier). Et voksent menneske, der kravler rundt på alle fire? Knap så sødt, men overraskende gavnligt. Hør lige, hvad vi har at sige.

At bevæge sig på samme måde som vores firbenede venner og babyer gør kaldes "quadrupedal movement training" (QMT), eller "primalbevægelse", og det går lige så langt tilbage som den menneskelige evolution. Træningsstilen er mere end bare at kravle og inkluderer øvelser som "bear planks", "crab walks", "inchworms" og "striking scorpions" (find dem på YouTube). Kender du "downward-facing dog" eller "frog jumps"? Disse tæller også som QMT. (Bemærk, at de alle hedder noget med et dyr. Det er ikke tilfældigt).

Alle disse øvelser kræver, at man bevæger sig på alle fire, hvilket ikke er noget, man normalt gør. Og selvom det måske ser fjollet ud, så har den form for træning nogle klare fordele. Som for eksempel: