Hvorfor du bør føje Primal-træning til din rutine

En stærkere core

Vi ved alle, at en stærk torso kan hjælpe en med mere styrke og stabilitet til at udføre alle de aktiviteter, vi laver: løbe, cykle, bære indkøbsposer – hvad som helst.

Men er du træt af at lave den samme gamle planke og den slags, så findes der mange primaløvelser, der er rigtig gode til at ramme de mindre, knap så brugte muskler på forskellige måder, siger Nike Trainer Kirsty Godso, som inkorporerer primaløvelser i sine HIIT-træninger. Buxton forklarer: Når man er nede på alle fire, og man løfter hånden og foden for at komme fremad eller roterer langsomt i en sit-through, så er man nødt til at spænde de stabiliserende muskler i sin core for at holde sig oppe.

QMT-inspirerede isometriske stillinger, hvor man holder en stilling i et stykke tid, kan også være gode til at styrke ens core, siger Godso. En af hendes favoritter er bjørnestillingen, hvor man går ned på alle fire med knæene hævet over gulvet. Forskning viser, at denne øvelse rammer rectus abdominis (six-pack-musklerne), de ydre skrå mavemuskler og den nederste del af ryggen – som alle er med til at beskytte din rygsøjle, når du træner. Prøv at holde den i mindst 30 sekunder ad gangen, siger Godso.