Sådan kan øget smidighed forhindre skader og maksimere performance

Derfor er adræthed vigtigt

På en bane bestemmer adræthed, hvor godt planlagte manøvrer går, eller hvordan en spiller reagerer på en modstander. Dette kan gøre forskellen mellem at løfte sig op for at score med et hovedstød eller nikke til tom luft. Det kan også være forskellen mellem at komme til skade eller ej. "I fodbold forekommer korsbåndsskader oftest under pludselige stop og pludselig deceleration – og adræthedsrelaterede træningsøvelser kan mindske forekomsten af disse", siger Grosicki.

At være adræt kan også reducere risikoen for skader, når du ikke træner eller spiller. "Fysiske faktorer, der er vigtige for adræthed, såsom muskelstyrke og -kraft samt stabilitet, hjælper dig med at udføre hverdagsaktiviteter bedre", siger Grosicki. Uanset om du henter vasketøj, går ind og ud af en bil eller blot går i ujævnt terræn, kræver livet en bevidst fornemmelse af dine omgivelser og en kontrol over din krop, hvilket kommer med adræthed.

Adræthed holder dig ikke kun fysisk skarp, det engagerer også din hjerne. "Adræthed kræver et enormt niveau af mental skarphed og bevidsthed", siger Nunez. "Når du træner i flere retninger, kan du ikke glemme tid og sted og gå på autopilot. Det tvinger dig til at være opmærksom på dine bevægelser, hvilket er nøglen til at øge kropsbevidstheden under træning og hjælper med at reducere risikoen for skader endnu mere".