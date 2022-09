Sådan passer du på dine Nike Forward-produkter

Hvis du har fået fingrene i et produkt lavet af Nike Forward, ved du allerede, hvor specielt det er. Det er blødt, let og smyger sig på en helt unik måde – og så er CO2-belastningen endda 75% mindre sammenlignet med vores traditionelle maskinstrikkede fleece.



For at sikre, at Nike Forward-produkter bliver ved med at se flotte ud år efter år, er det vigtigt at have nogle få simple produktplejetips in mente. Hvis du passer godt på dem, passer de godt på dig.

Vask dit Nike Forward-tøj i koldt vand. Dette er vigtigt, hvis du vil bibeholde materialets struktur og undgå, at det krymper. Læg dit Nike Forward-tøj på en plan overflade, når det skal tørre. Det er vigtigt, at du dropper tørretumbleren og lægger delene på en plan overflade for at bevare facon og struktur. Brug en fnugkam eller -børste til at holde fnugdannelse nede. Fnugdannelse sker på grund af Nike Forwards unikke konstruktion, og det er en naturlig del af materialets livscyklus.

Ved at følge disse produktplejetips hjælper du med til at sikre, at dine Nike Forward-dele bliver ved med at have en høj status i din garderobe. Og hvis du passer på dit tøj og bruger mindre energi på at vaske det, er det også en gevinst for planeten. Det er win-win-win.