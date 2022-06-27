Bra By Michaela: Sports-bh-outfits

Bra By Michaela
Michaela DePrince: Styling af sports-bh
Bra By Michaela er den seneste takeover af ballet-ikonet Michaela DePrince. Hun kommer med sit eget spin på dans og vores Free to Change-tema – et shout-out til, hvordan vi vokser som individer og bliver stærkere versioner af os selv.
Til denne udgave af Styling af sports-bh fangede vi hende i New York City, hvor hun viste os, hvordan man kan bruge Nike Alate-sports-bh'er både om dagen og om aftenen – uden en eneste trænings-vibe i luften. Se hendes forskellige looks nedenfor.
1. Hvid Nike Alate-bh med sort paillet-miniskørt og -skjorte
"Du kender det – du skal på date og prøver omkring halvdelen af din garderobe, før du finder frem til et outfit, du kan lide, og du tænker: "Nemlig, det skal være det her." Sådan har jeg det med dette outfit. Jeg elsker det ubesværede look. På samme måde, som dans ser ubesværet ud, men i virkeligheden er fuldstændigt gennemarbejdet. Den hvide Nike Alate-bh giver en frisk kontrast til min hud og det sorte paillet-miniskørt og skjorten. Jeg kan godt lide alsidigheden i at bære bh'en som en crop top, men samtidig at kunne knappe skjorten, så man kun kan se konturen af den nedenunder."
2. Sort Nike Alate-bh med hvide jeans og trench coat
"Man vil tit kunne se mig danse rundt på gaden. Jeg går og øver mine armbevægelser nærmest hele tiden, så jeg elsker den måde, Nike Alate-bh'en giver mig friheden til at bevæge mig i højere grad end andre sports-bh'er. Det her var et fedt look. Jeg kunne godt lide dualiteten i det sorte (bh) og det hvide (jeans og trench coat). Når noget får mig til at føle mig godt tilpas, men også styrket som kvinde, er det den perfekte balance. Hvis jeg ikke føler mig helt så selvsikker, så er det fedt, at jeg kan trække i noget tøj, der får mig til at føle: "Du klarer den. Du kan gøre din dag bedre med dette outfit." Noget, der giver dig power. Hvis jeg havde det her på til et møde, så ville jeg brillere."
3. Sort Nike Alate-bh med læderbukser og rød skjorte
"Da jeg satte det her look sammen, glemte jeg helt, at Nike Alate-bh'en også er noget, jeg har på, når jeg træner. Jeg fik virkelig frække crop top-vibes, og jeg var helt vild med læderbukserne. Det gav mig en fantastisk fornemmelse at have det på, når jeg var ude. Det var bare så behageligt. Det var jeg ret tosset med. Og de røde farvestrejf fra skjorten og plateauskoene gjorde det virkelig sjovt. Det her look kunne jeg finde på at bære, når jeg skulle med mine veninder på en smart natklub. Du ved, sådan et sted, hvor man går ind via køkkenet på et sted, der ikke ligner noget særligt, men når man så kommer ind bagved, er der en dør ind til klubben, hvor de spiller den bedste musik, og man bare får lyst til at danse."
Uanset hvilken farve eller størrelse, du skal bruge, så kan du shoppe Nike Alate-sports-bh'er nedenfor.