Bra By Michaela: Sports-bh-outfits

Bra By Michaela

Bra By Michaela er den seneste takeover af ballet-ikonet Michaela DePrince. Hun kommer med sit eget spin på dans og vores Free to Change-tema – et shout-out til, hvordan vi vokser som individer og bliver stærkere versioner af os selv.

Til denne udgave af Styling af sports-bh fangede vi hende i New York City, hvor hun viste os, hvordan man kan bruge Nike Alate-sports-bh'er både om dagen og om aftenen – uden en eneste trænings-vibe i luften. Se hendes forskellige looks nedenfor.