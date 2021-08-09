Mød Londons Indian Gymkhana Football Club

Indian Gymkhana Football Club har givet energi til græsrodssport og været et samlingspunkt for Londons andengenerationsasiater, siden klubben blev grundlagt i 1916. Det er en klub, der har skabt venskaber og bragt spænding og konkurrenceånd til hver kamp, men bag denne energi ligger et formål – at udfordre stereotyper og bane vejen for en ny æra i fodbold.

JT, der er kaptajn for førsteholdet, fortæller: "Vores fællesskab har aldrig været set som en del af fodboldkulturen i dette land, og det er en stereotyp, vi må udfordre".