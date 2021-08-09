Mød Londons Indian Gymkhana Football Club

Indian Gymkhana FC
Fællesskab
Gymkhana FC i West London bryder med stereotyperne og baner vej for en helt ny fremtid for fodbold.
Indian Gymkhana Football Club har givet energi til græsrodssport og været et samlingspunkt for Londons andengenerationsasiater, siden klubben blev grundlagt i 1916. Det er en klub, der har skabt venskaber og bragt spænding og konkurrenceånd til hver kamp, men bag denne energi ligger et formål – at udfordre stereotyper og bane vejen for en ny æra i fodbold.
JT, der er kaptajn for førsteholdet, fortæller: "Vores fællesskab har aldrig været set som en del af fodboldkulturen i dette land, og det er en stereotyp, vi må udfordre".
Denne episode af Crew Love hylder styrken i fodbold, når den bygger på ægte fællesskab. Gymkhana FC har opbygget en kultur og et fællesskab, som har eksisteret i de seneste 100 år og fortsætter med at trives på grund af de mennesker, der tror på dens fremtid og gerne vil se den få succes på trods af udfordrende opfattelser.
"Vi er i en anden æra nu. Denne generation er ikke bange for at få ting til at ske, og det er virkelig inspirerende".
Se holdet træne og konkurrere og hør deres tanker om, hvordan det er at spille i øjeblikket, mens de hænger ud i deres hjemby Osterley, West London.
Tekst: Liz Baldwin Fotos: Ollie Radford Film: Myles Desenberg, Josh Blaaberg, Jack Wilkinson, Joel Honeywell