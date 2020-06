Hvor meget vand har løbere egentlig brug for?

Tips til at have H2O med på farten

At løbe an på offentlige vandposter til at holde dig hydreret under din træning er svært, og for nogle ruter er det umuligt. At holde en vandflaske i hånden under din løbetur kan også være irriterende. Nogle få gode løsninger: håndholdte flasker, der passer i en bæresele med bånd, der kan glide ud over din hånd, flaskebælter som placerer vægten af vandet på dine hofter, og veste som lader dig opbevare flasker på brystet eller have blærer med sugerør på ryggen.



Husk, at mens dette udstyr gerne er ergonomisk, kan det stadig påvirke din form, siger Jason Fitzgerald, en USA Track & Field-certificeret coach, headcoach for styrkeløb og vært for podcasten Strenght Running. "En fuld hydreringsblære kan gøre, at du læner dig fremad og at bære en flaske på den ene side af din hofte eller bære den i én hånd kan gøre, at du læner dig lidt mere til den ene side", siger han.



Selvom ingen af delene er et stort problem – og bestemt mindre dramatisk end at være dehydreret – kan disse små ubalancer hobe sig op over tid. Forsøg så godt du kan at udjævne dem ved at skifte den hånd, der holder flaske, siden hvor flaske sidder i dit bælte eller, hvis bæltet har flere flasker, tag tåre af flere af dem i stedet for at tømme én ad gangen. For hydreringsblærer skal du kun fylde dem med så meget vand, som du har brug for til din træning, ikke nødvendigvis til kanten.