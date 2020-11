Hvilke yogastillinger er afslappende?

Magien opstår, når du lader dine muskler slappe af, og du tillader dem og bindevævet omkring dem, eller dit fascia, at løsne op, siger Hoguet. En bonus-bivirkning: Enhver fysisk spænding, som du måske har, begynder at smelte væk.



For at en stilling er fuldt ud restituerende, skal den være passiv, hvilket betyder, at der ikke må være nogen former for muskelsammentrækninger. Du bør kunne holde den i mindst tre minutter, siger Hoguet. Og "gå efter kun at bruge 50-70 procent af din bevægelsesfrihed", fordi det faktisk kan skabe muskelspændinger, hvis du går for dybt ind i en stilling. Derfor skal man ofte bruge redskaber til restituerende stillinger, som en yogablok, foldet tæppe eller en pude, hvilket hjælper med at holde en komfortable og støttende bevægelser.



Hvis du er i dårligt humør og har travlt, får du her en guide til at finde forløsning hurtigt.