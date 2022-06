Hvad er wellnessmusik, og kan det forbedre din sundhed?

I MR-scanninger har man påvist, at musikmedicin får forskellige dele af hjernen, særligt det limbiske system, til at lyse op. "Dette område, som er kendt som det emotionelle center i hjernen, har forbindelser til andre dele af hjernen, som styrer vores blodtryk, hjerterytme og åndedræt, samt vores følelsesmæssige tilstand", siger dr.med. Veena Graff, som er adjunkt i anæstesiologi og intensiv pleje ved University of Pennsylvania. Med andre ord: Når du lytter til musikmedicin, fortæller kroppen dig, at det er tid til at slappe af.



Al musik udløser signalstoffer såsom dopamin og andre endorfiner, som enten kan øge eller sænke stressmarkører. "Det er derfor, at visse sange får os til at føle os nostalgiske, glade, kede af det eller vrede. Eller får os til at slappe af og giver os energi", forklarer Graff. Når disse stressmarkører sænkes "kan man komme i en dyb, afslappet tilstand, kendt som ændret bevidsthedstilstand – det der dejlige, varme, lækre sted, hvor man befinder sig, lige før man falder i søvn, eller før man vågner", siger Cooper. Og ikke nok med, at det føles godt at være i det sted i øjeblikket: "Der er en masse potentielle sundhedsmæssige fordele forbundet med det, bl.a. godt humør og reduktion af både angst, muskelspænding og smerte", tilføjer hun.



Jo flere vitaminer et musiknummer har, des mere sænkes stress- og inflammationsmarkører, siger Graff, hvis forskning har vist, at musikmedicin kan være lige så godt som meditation til at reducere angst før operationer. Top-vitaminerne indbefatter et tempo på mellem 60 og 80 beats i minuttet, et minimum af slagtøj, ingen tekster og få lydudsving, siger hun. Så det er sikkert ikke det typiske indie-band, men snarere klassisk musik og yoga-musik. Alle disse elementer hjælper hjernen og kroppen til at omstille sig fra en "kæmp-eller-flygt"-tilstand til "hvil-og-fordøj"-tilstand.



Nolge soniske vitaminer, som en trinvis deceleration af sangens takt, kan endda have en umiddelbar dæmpende effekt på lytterens hjerterytme og/eller blodtryk – det viste sig at være tilfældet med et af Coopers musikstykker. "Det blev testet ved Mindlab på University of Sussex og blev vurderet til at være et kraftfuldt afslapningsmiddel. Endda i så høj grad, at folk, der kører i bil, opfordres til at køre ind til siden, hvis det spilles i radioen", siger hun.



Vi har kun taget de første spæde skridt henimod en forståelse af, hvor virkningsfuld musikmedicin kan være, siger begge eksperter. Med teknologi som fitness-trackere, som bliver mere og mere avancerede, kan forskere måle ting som din hjerterytme og blodtryk, når du slapper af til musik og dermed fastslå hvilke soniske vitaminer, der har den bedste effekt. Herefter kan de anvende dem til at fremskynde særlige effekter, såsom søvn, ro eller muskelrestitution efter træning.